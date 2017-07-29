﻿اليمن: الانقلابيون الحوثيون وصالح والإماراتيون يفشلون جهود الصليب الأحمر لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين

تعز ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر سياسية أن الصليب الأحمر الدولي تعثّر في تحقيق أي تقدم يذكر على صعيد إطلاق سراح الأسرى والمعقتلين في أيدي الأطراف اليمنية المتحاربة، نتيجة رفض الانقلابيين الحوثيين والرئيس السابق علي صالح بذل أي جهود لإطلاق سراحهم، بالإضافة إلى عدم إدراج المعتقلين في السجون الحكومية التي تديرها القوات الإماراتية في محافظتي عدن وحضرموت.

وقالت لـ»القدس العربي» ان «رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير أصيب بخيبة أمل كبيرة جراء عدم تحقيقه أي تقدم في قضية إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين خلال زيارته التي استغرقت 5 أيام لليمن، التي زار فيها لأول مرة مدن عدن وتعز وصنعاء».

وأوضحت أن ماورير «نجح فقط في زيارة الأسرى لدى القوات الحكومية في مدينة تعز، بينما لم يسمح له بزيارة المعتقلين والأسرى لدى الحوثيين وصالح في العاصمة صنعاء، كما لم تسمح له القوات الإماراتية بزيارة معتقلاتها السرية في محافظة عدن».

وأشارت إلى أن الانقلابيين الحوثيين وصالح لم يسمحوا له مطلقا بزيارة معتقلاتهم في جهازي الأمن القومي والسياسي واكتفوا فقط بالسماح له بزيارة السجن المركزي في صنعاء الذي يعد سجنا للسجناء العاديين.

وذكرت أن المعتقلين السياسيين والنشطاء والإعلاميين يواجهون صنوف القمع والتعذيب في معتقلات الحوثيين وصالح في جهازي الأمن السياسي والقومي في ظروف اعتقال غاية في السوء وبدون أدنى حقوق إنسانية للسجين، ولذا لم يسمح لرئيس الصليب الأحمر زيارتهم أو الإطلاع على أحوالهم كما لم تتم الاستجابة لجهوده نحو إطلاق سراحهم ضمن صفقة مشتركة مع الحكومة لإطلاق سراح الأسرى الحوثيين وأتباع صالح في سجون الحكومة، ضمن خطة كان يعتزم القيام بها لتبادل الأسرى بين الطرفين.

وأشارت إلى أن إحدى المعضلات أيضا رفض القوات الإماراتية السماح لرئيس الصليب الأحمر زيارة معتقلاتها في عدن والتي تسربت معلومات مؤخرا بأنها ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد حقوق المعتقلين وتعرضهم للخطر من خلال التعذيب الشديد، وصل حد التصفية الجسدية والوفاة تحت التعذيب وفقا للعديد من الشهادات الحقوقية من قبل معتقلين سابقين وتقارير حقوقية لمنظمات دولية.

وكشف رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولي في بيانه حول زيارته لليمن أن «آلاف الأشخاص المحتجزين من قبل أطراف النزاع يقبعون في غياهب السجون، لا اتصال بينهم وبين ذويهم. بالأمس نظم عدد من أهالي هؤلاء الأشخاص وقفة احتجاجية أمام مقرّنا في صنعاء يطلبون الحصول على إجابات شافية بشأن ذويهم. ولا شك أن أولويتنا تخفيف آلام هؤلاء الأهالي، لكن لكي نساعدهم يجب أن يُسمح لنا بزيارة المحتجزين».

وطالب بمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر حق الوصول إلى جميع المحتجزين على خلفية النزاع بصورة منتظمة. وقال «لقد تلقينا وعودًا مُشجّعة بالتزامات من طرفي النزاع هذا الأسبوع، ونأمل أن نلمس تطبيق ذلك في الأسابيع المقبلة». وأشار في وقت سابق إلى وجود (خريطة طريق) لمساعدة أطراف النزاع في اليمن لتبادل الأسرى.

وقالت مصادر إعلامية «ان الحوثيين رفضوا طلباً تقدم به رئيس الوزراء أحمد بن دغر بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمختطفين عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر بنسبة 100‎‎ في المئة».

ونسب موقع «المصدر أونلاين» الإخباري المستقل إلى مصدر حكومي قوله «ان جماعة الحوثيين لم تكتف برفض المقترح، بل منعت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والتحدث إليهم».

وأبدى بن دغر خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في عدن، الأحد الماضي «استعداد الحكومة على تبادل جميع الأسرى بشكل كامل وكلي مع تحالف الانقلابيين من جماعة الحوثي وصالح وبنسبة 100‎في المئة‎ وعبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر»، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية.

وسلم رئيس الحكومة لرئيس الصليب الأحمر قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين، والذين يقدّر عددهم حاليا في سجون الانقلابيين بالآلاف بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون وأطفال.

ودعا بن دغر المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والضغط على الميليشيات الانقلابية (الحوثي/ صالح) لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين والمختطفين.

واستنكر رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه رئيس رابطة المختطفين أمة السلام الحاج، أمس الأول في عدن، الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الميليشيا الانقلابية في صنعاء وعدد من المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، وأدان بشدة استمرار الانقلابين في اعتقال الآلاف من السياسيين والناشطين والإعلاميين.

وذكر أن الحكومة تبذل كل المساعي والجهود للتوصل إلى إطلاق سراح كل المعتقلين والمخفيين وقد سلمت للصليب الأحمر كشوفات بأسماء هؤلاء المعتقلين وطلبت منها السعي في إطلاق سراح كل المسجونين والمعتقلين والمخفيين لدى الانقلابيين.