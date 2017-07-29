﻿شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية تشن مداهمات في سيدني

سيدني – رويترز – شنت شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية مداهمات في ساعة متأخرة من مساء السبت في عدة ضواح بمدينة سيدني استهدفت إحباط خطط لشن «هجمات إرهابية».

وقال رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول في بيان عبر البريد الإلكتروني إن «هذه العمليات تهدف إلى تعطيل ومنع خطط لشن هجمات إرهابية في استراليا».

وقالت الشرطة الاتحادية الاسترالية إن هذه المداهمات التي قام بها الفريق المشترك لمكافحة الإرهاب في أربع ضواح في مناطق مختلفة من المدينة «لها صلة بتحقيق جار».

وامتنع كل من مكتب ترنبول والشرطة الاتحادية الاسترالية عن إعطاء معلومات أخرى في الوقت الذي ما زالت فيه المداهمات جارية.

وقال ترنبول «يجب أن يطمئن الناس إلى أن أجهزتنا للأمن والمخابرات تعمل بشكل دؤوب لحمايتنا».

وأُعلنت حالة التأهب القصوى في استراليا منذ عام 2014 تحسبا لشن متشددين محليين عائدين من القتال في الشرق الأوسط أو أنصارهم هجمات. واستراليا حليف قوي للولايات المتحدة.

وقال وزير الهجرة الاسترالي الشهر الماضي إن نحو 100 شخص غادروا استراليا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيمات مثل تنظيم «الدولة» الإسلامية.

وذكرت مؤسسة نيوز ليمتد الإعلامية الاسترالية أن ما يصل إلى 40 فردا من فرقة مكافحة الشغب شوهدوا يداهمون منزلا في ضاحية سوري هيلز بسيدني.