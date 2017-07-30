مدرب جزائري يتعرض لطعنة خنجر داخل الملعب ـ (فيديو)

الجزائر ـ(د ب أ): تعرض سالم العوفي المدير الفني لنادي جمعية وهران، الناشط بدوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، إلى طعنة خنجر من قبل مجهولين داخل ملعب “الحبيب بوعقل” بمدينة وهران غرب الجزائر.

وقال تلفزيون ” الهداف”، إن العوفي تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لنزيف.

واتهم العربي اومعمر، مسؤول بنادي جمعية وهران مدير ملعب “الحبيب بوعقل”، بتحريض أشخاص للاعتداء عليه وعلى المدرب العوفي.

وقال أومعمر لتلفزيون ” الهداف”، إن المعتدين طعنوا العوفي، ثم حاولوا الاعتداء عليه بالغاز المسيل للدموع.

ويشهد نادي جمعية وهران خلافات بين أبرز مسؤوليه، بسبب عدم التفاهم حول قائمة اللاعبين للموسم الجديد.