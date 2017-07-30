برشلونة يفوز على الريال في كلاسيكو مثير في أمريكا ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

فاز نادي برشلونة على ريال مدريد،اليوم الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في “كلاسيكو ودي” مثير ضمن دورة كأس الأبطال الودية الدولية.على استاد “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية.

تقدم برشلونة في الدقيقة الثالثة من المباراة عن طريق ليونيل ميسي، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة السابعة عبر إيفان راكيتيتش، ليعود الريال ، وفي غياب نجمه كريستيانو رونالدو، في المياراة ة ويعادل النتيجة عبر ماثيو كوفاسيتش في الدقيقة 14 ، ثم عبر ماركو اسونسايو في الدقيقة 36. ولم تمر الإ 5 دقائق من الشوط الثاني حتى استعاد برشلونة اللتقدم عبر مدافعه جيرار بيكي، و ينهي المباراة الحماسية جداً متفوقاً بثلاثة أهداف لهدفين.

واختتم الفريقان مشاركتهما في هذه الدورة الودية بمباراة الكلاسيكو الأولى بينهما على أرض أمريكية والمباراة رقم 267 على مدار تاريخ المواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات وعلى المستوى الودي أيضا.

وكانت آخر مباراة كلاسيكو بين الفريقين خارج إسبانيا قد أقيمت قبل 35 عاما ، حيث التقى الفريقان في 1982 بفنزويلا وفاز الريال 1 / صفر على منافسه التقليدي.

وكانت المباراة بمثابة “بروفة” جادة لكل منهما قبل مباراتي الذهاب والإياب في كأس السوبر يومي 13 و16 آب/أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر آن آخر لقاء “كلاسيكو” رسمي بين الفريقين انتهى بفوز برشلونة 3 / 2 على الريال في عقر داره باستاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد وذلك في مباراتهما بالدور الثاني للدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وفي هذه المباراة ، سجل ميسي هدفين كان أحدهما هو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع للمباراة.