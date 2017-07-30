استعراض قوة للجيش الصيني بحضور جينبينغ

(أ ف ب): قامت الصين باستعراض للقوة الأحد بتنظيمها عرضا عسكريا ضخما في حضور الرئيس تشي جينبينغ بمناسبة الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الأحمر.

وأقيم العرض، الذي لم يُعلن عنه حتى مساء السبت، في قاعدة تشوريخه في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد.

ولم تُدع وسائل الاعلام الاجنبية لتغطية الحدث الذي بثه التلفزيون الوطني.

وظهر رئيس البلاد واقفا في سيارة جيب متفقّدًا القوات تحت سماء صافية في وسط السهوب المنغولية، مع اقتراب المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي من المفترض أن يمنحه ولاية جديدة مدتها خمس سنوات على رأس البلاد.

وكرر الرئيس عبارة “أيها الرفاق، لقد عمِلتم بجد!” متوجهًا الى جنوده الذين اجابوا “نحن في خدمة الشعب!”.

وافادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيس الصيني سيلقي لاحقا خطابا مهما.