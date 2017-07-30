بحرية الحوثيين: البارجة الإماراتية المستهدفة غربي اليمن كانت تحمل مروحيات

(الأناضول): قالت القوات البحرية التابعة لـ”الحوثيين”، الأحد، إن البارجة التي تم استهدافها في ميناء المخا، غربي اليمن، إماراتية، وتحمل مروحيات.

وقالت البحرية، في بيان نقلته وكالة “سبأ” التابعة لـ”الحوثيين”، إن “استهداف البارجة داخل الميناء أدى إلى إعطابها بشكل كامل، باستخدام سلاح نوعي (لم تحدده)”.

وأضاف البيان أنه “سبق تحذير قوى العدوان ( في إشارة للتحالف العربي)، من تحويل البحر الأحمر إلى قاعدة لاستهداف المناطق والقرى في الساحل الغربي، لكنها لم تلتزم بذلك”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعرض ميناء المخا (غرب)؛ للاستهداف بـ”قارب مفخخ” من قِبل الحوثيين.

وقالت قيادة التحالف، في بيان نشرته الوكالة الرسمية للأنباء (واس)، إن “المليشيات الحوثية استهدفت فجر السبت، ميناء المخا بقارب مفخخ بالمتفجرات”.

وأوضح البيان أن “القارب اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، ما أوقع انفجارا لم يحدث خسائر في الأرواح”.