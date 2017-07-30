نيكول كيدمان تتوق لأداء دور كوميدي

(د ب أ): قالت النجمة الاسترالية نيكول كيدمان الحائزة على جائزة أوسكار، إنه لم يعرض عليها قط القيام بأي دور كوميدي، مشيرة إلى انها تتوق لأداء دور كوميدي.

وقالت كيدمان يوم السبت أمام لجنة لنقاد التلفزيون، للتحدث عن دورها في الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني “توب اوف ذا ليك” الذي سيعرض قريباً، “إنهم دائماً ما يقولون إنني لست مضحكة”.

وأشارت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً إلى أنها حالياً في مرحلة من حياتها تتوق فيها إلى محاولة أي شيء مؤكدة أنها لا تقلق بشأن الفشل.

وقالت كيدمان “أنا على استعداد أن أسقط على وجهي، ومستعدة للقيام مرة أخرى، أريد أن استمر في المحاولة”.

وأضافت أيضاً أنها تتعلم الكوميديا من ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وزوجها كيث أوربان.

وقالت كيدمان، في حديثها إلى صحافيين بعد اللقاء، إنها ترعرعت وهي تشاهد مسلسلات كوميدية مثل “أنا أحب لوسي” وكان والدها من محبي المجلات الساخرة ومنها “ماد مجازين” .

وأضافت: “الشيء الذي يجعلني قريبة من الناس هو تبادل الضحكات معهم، وأنا أحب ذلك”.