إجلاء الآلاف بعد اندلاع النيران في مسرح بمهرجان للموسيقى في اسبانيا

برشلونة- (د ب أ): ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء نحو 22 ألف شخص من مهرجان للموسيقى في اسبانيا في وقت متأخر من يوم السبت وذلك عقب اندلاع حريق ضخم في خشبة المسرح بصورة مفاجأة.

ولم يتضح بعد السبب وراء الحريق في مهرجان “يونايت ويز تومورولاند” الموسيقي في برشلونة، لكن بعض التقارير أشارت إلى أنه قد يكون مرتبطا بعرض للألعاب النارية كان جزءا من العرض.

ونشر مستخدمو تويتر لقطات مثيرة للحريق، أظهرت شدة النيران وتصاعد الدخان الأسود من الجانب الأيسر للمسرح.

ولم يصب أحد بأذى، وتم اخماد الحريق مع حلول منتصف الليل.

ونشر منظمو المهرجان في وقت لاحق بيانا على الانترنت قالوا فيه إن النيران اندلعت في المسرح بسبب “عطل فنى”.

وأضاف البيان إنه “بفضل تدخل السلطات المحلية تم اجلاء 22 ألف زائر بسلام وبدون ورود تقارير عن وقوع إصابات”.

ويقام مهرجان “تومورولاند” للموسيقى الإلكترونية والرقص في الهواء الطلق، وكانت بلجيكا تستضيف المهرجان على مدى السنوات الـ12 الماضية. وفي العام الجاري، نظمت سلسلة من المهرجانات ذات الصلة في بلدان أخرى، بما فيها اسبانيا.