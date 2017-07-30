ترامب ينتقد الجمهوريين بعد فشل الكونغرس في إقرار اصلاح الرعاية الصحية

واشنطن- (أ ف ب): وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت انتقادات حادة إلى الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي بعد فشل مجلس الشيوخ في الغاء نظام الضمان الصحي واستبداله، في نكسة جديدة لعهده.

وانضم ثلاثة من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وجون ماكين إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضد مشروع القانون.

الا ان ترامب دعا أعضاء الكونغرس إلى معاودة العمل من أجل تمرير التعديل الذي يتسم بحساسية كبيرة، مهددا بأنه اذا لم يحصل ذلك فسوف يعتبرون “متخاذلين بالكامل”.

ورفضت مسودة القانون من 51 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل 49.

ويعتبر ذلك نكسة للجمهوريين ولترامب الذي وعد بالغاء نظام الرعاية الصحية المعروف بـ”أوباماكير” باسم سلفه باراك اوباما الذي أقره في 2010.

وفي سلسلة من التغريدات الغاضبة على تويتر قال ترامب “ما لم يكن الاعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ متخاذلين بالكامل، فان (مسألة) الغاء واستبدال (اوباماكير) لم تمت! اطالب باعادة التصويت قبل التصويت على أي مشروع قانون آخر!”.

ويسعى بعض الاعضاء في المجلس الى ايجاد خيار بديل لإصلاح الضمان الصحي.

فقد اجتمع الاعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وبيل كاسيدي ودين هيلر مع ترامب الجمعة لمناقشة مشروع يقضي بتكليف الولايات بدلا من الحكومة الفدرالية صياغة خطط رعاية صحية.