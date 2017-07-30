ترامب دخيل وهزيل يظهر على لافتة في مكسيكو سيتي

(رويترز): تعلو لافتة ضخمة للرئيس الأمريكي أحد أكثر طرق مكسيكو سيتي ازدحاما تصور دونالد ترامب على أنه دخيل غريب يقول فيها لقائدي السيارات “اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا”.

ويظهر ترامب على اللافتة صارخة الألوان بوجه أزرق هزيل تحت شعره الأشقر. ويظهر في خلفية اللافتة، التي يبلغ طولها 13 مترا وعرضها سبعة أمتار، علم الولايات المتحدة كما يظهر فيها ترامب وهو يشير بإصبعه.

وقال الفنان ميتش أوكونيل الذي رسم اللوحة والذي يعيش في شيكاغو إن الهدف من اللافتة في الأصل كان تزيين مدينة أمريكية.

وقال أوكونيل لرويترز عبر الهاتف “أمريكا تخشى وضع هذه اللافتة الساخرة. ثم جاءت المكسيك في ذهني لأن ترامب كان قد بدأ حملته الانتخابية قاسيا ومهينا لكل شخص في المكسيك”.

ولم يعلق البيت الأبيض على اللافتة.

وكان ترامب قد أثار الغضب في المكسيك عندما دشن حملته الرئاسية متعهدا ببناء جدار هائل ووجه اتهامات للمكسيك بأنها ترسل مغتصبين وتجار مخدرات عبر الحدود.

وفشل أوكونيل حوالي 30 مرة في عرض الصورة في واشنطن وشيكاغو ومدن أمريكية أخرى. وقال إنه لم يجد شركة أمريكية واحدة “ترغب في الاقتراب منها بسبب تناولها السياسي”.

وقال خورخي ألديريتي الفنان الأرجنتيني الذي يعيش في مكسيكو سيتي والذي ساعد في نصب اللافتة فوق أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في المكسيك إن اللافتة نصبت في النهاية في المكسيك وستظل في مكانها لقرابة الشهر.