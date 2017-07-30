أول قافلة للحجاج الإيرانيين تتوجه إلى السعودية

(د ب أ): أعلنت بعثة الحج الإيرانية أن القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين توجهت اليوم الأحد من مدينة هرمزكان (جنوب) إلى المدينة المنورة بالسعودية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن المشرفة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية فرزانه شرف بافي القول إن الشركة “ستبذل كل ما بوسعها لنقل الحجاج إلى الديار المقدسة بأفضل شكل ممكن”.

وذكرت الوكالة الرسمية أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألفا و 500 شخص، حيث سيتوجهون إلى الديار المقدسة في إطار 600 قافلة.

ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج.

وتقول إيران إن المئات من حجاجها لقوا حتفهم في الموسم قبل الماضي في حادثة التدافع التي وقعت بمشعر منى.

وأعلنت السعودية مطلع العام الماضي قطع العلاقات مع إيران وطرد دبلوماسييها، بعد اقتحام إيرانيين للسفارة السعودية في طهران، احتجاجا على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر.