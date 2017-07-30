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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى

Jul 30, 2017

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(الأناضول): جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن “238 مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد منذ صباح اليوم”.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.

ويتواجد حراس المسجد الأقصى على مسافة قريبة من المقتحمين من أجل منعهم من أداء طقوس دينية خلال تواجدهم في المسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد منذ العام 2003 رغم رفض دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هذه الاقتحامات ومطالبتها المستمرة بوقفها.

وعلى مدار أسبوعين، ساد توتر في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إثر قيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المسجد الأقصى.

وخلال تلك الفترة، قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرات فلسطينية عديدة، رافضة لتقييد الدخول للمسجد، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين، قبل أن تتراجع عن تلك القيود مساء الجمعة، وتسمح بدخول المصلين دون شروط.

وعقب ذلك احتفل فلسطينيو القدس، مساء الجمعة، بإعادة فتح بوابات الأقصى.

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