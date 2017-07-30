منع الهرولة في شوارع سيراليون

(أ ف ب): قررت سلطات سيراليون منع الهرولة في شوارع البلاد لان ممارسي هذه الرياضة يشكلون مصدر ازعاج من عرقلة حركة السير وكيل الشتائم والحاق اضرار بالسيارات.

واوضح الناطق باسم الشرطة مايكل كيلي دومبويا أن القوى الأمنية تسجل في عطلة نهاية الاسبوع خصوصا ارتفاعا متزايدا في عمليات التعرض للممتلكات الخاصة فضلا عن الموسيقى الصاخبة الصادرة عن المهرولين في هذا البلد الصغير الواقع في غرب افريقيا.

ومنذ 27 تموز/ يوليو باتت ممارسة الهرولة في الشارع “ممنوعة” على ما اكدت الشرطة التي تريد ضمان سلامة “المواطنين المسالمين”.

ورأى محمد كامارا الموظف في فريتاون أن الإجراء صارم جدا مشيرا إلى عدم تسجيل أي حادث خطر يتعلق بمهرولين. واوضح لوكالة فرانس برس “عادة نشكل مجموعات مع شباب في الحي خلال عطلة نهاية الاسبوع، ونركض حتى الشاطئ أو نلعب كرة القدم ومن ثم نعود إلى ديارنا بهدوء”، مشددا على أن الهرولة وكرة القدم سمحت بإخراج الكثير من الشباب من دوامة العنف.

إلا أن أسباب أخرى قد تكون وراء القرار. فبعض السياسيين الطامحين إلى الرئاسة نظموا في فريتاون وماكيني (وسط) فعاليات هرولة ارتدى خلالها انصارهم قمصانا قطنية تحمل الوان احزابهم السياسية.

وفي اذار/ مارس منعت وزارة التربية ممارسة هذه الرياضة في المدارس الابتدائية والثانوية في فريتاون بعد احداث ادت الى وفاة تلميذ.

وطلبت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان من الشرطة في بيان التحقق من ان منع الهرولة في الشارع مطابق للقوانين الوطنية والدولية. واوضحت المنظمة “نذكر الشرطة بوجود قوانين تضمن لكل مواطن في سيراليون حق التجمع″.

من جهتها قالت الشرطة انه يحق للمهرولين ممارسة هذه الرياضة في منشآت مخصصة لهذا الغرض مثل مراكز الترفيه والشاطئ.

وأكد ناطق باسم الشرطة “لن نتردد في التحرك لتطبيق القانون عند حصول مخالفات”.

واثار القرار موجة احتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.