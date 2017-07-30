الإحتلال الإسرائيلي يغلق شارعاً حيوياً في رام الله

(الأناضول): أغلق جيش الإحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، شارعاً حيوياً لمدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن “جرافة عسكرية إسرائيلية، ترافقها قوة من الجيش، أغلقت صباح اليوم شارع رام الله مخيم الجلزون الواقع شمال رام الله، بالسواتر الإسمنتية”.

وأضاف الشهود، إن أزمة مرور خانقة شهدتها طرقاً التفافية سلكها المواطنون للوصول لمدينة رام الله، بعد إغلاق الشارع.

ويعد شارع (رام الله – الجلزون)، أحد أهم الشوارع التي تربط مدينة رام الله، بمحافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، سلفيت، طولكرم، جنين، طوباس).

ويقع في مدينة رام الله مقر السلطة الفلسطينية وحكومتها.

ومؤخراً شهد مدخل مدينة البيرة القريب من شارع (رام الله- الجلزون)، صدامات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، على إثر التوتر في المسجد الأقصى المبارك.