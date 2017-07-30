مقتل 40 جنديا يمنيا وحوثيا في اشتباكات قرب ميناء المخا

(أ ف ب): قتل أكثر من 40 جنديا وحوثيا خلال عدة أيام من المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من السعودية والمقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران قرب ميناء المخا المطل على البحر الأحمر، بحسب ما أعلن مسؤولون الأحد.

وأفاد مسؤولون عسكريون وشهود في مستشفيات في المنطقة أن 16 مسلحا حوثيا وسبعة جنود قتلوا في اشتباكات ليل السبت الأحد شرق المخا، الممر المائي الرئيسي بالنسبة للتجارة الدولية الذي يسيطر عليه الجيش حاليا.

وفي محافظة تعز، حوالي 40 كلم شرق المخا، قتل 20 جنديا يمنيا في هجوم شنه المتمردون الخميس على قاعدة عسكرية رئيسية، بحسب مسؤول عسكري في المنطقة.

وأفادت السلطات السبت أن المسلحين الحوثيين هاجموا ميناء المخا بقارب مفخخ تم التحكم فيه عن بعد. ولم يسفر الهجوم عن اصابات. وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن الخميس عن اعتراض صاروخ بالستي قرب مكة المكرمة اطلقه المتمردون الحوثيون قبل انطلاق موسم الحج الشهر القادم.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/ مارس 2015 لدعم القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بعدما تمكّن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد الفقير.

وتسببت الحرب بمقتل 8000 شخص ونزوح الملايين، فيما بات اليمن على حافة المجاعة.