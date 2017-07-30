محكمة عسكرية إسرائيلية تبت في استئناف الحكم على جندي أجهز على فلسطيني

(أ ف ب): تصدر محكمة عسكرية اسرائيلية الأحد، قرارها في استئناف الحكم بالسجن 18 شهراً الصادر بحق جندي اسرائيلي لإدانته بالقتل غير العمد بعد أن أجهز على فلسطيني جريح، ويطالب الدفاع بتبرئته.

ويصدر القضاة قراراً في قضية الجندي ايلور عزريا الذي قدم استئنافاً ضد حكم بالسجن صدر بحقه في فبراير /شباط الماضي، بينما يطالب الادعاء العسكري بزيادة مدة الحكم بعد ان طالب في البداية بسجنه لفترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

ووصل عزريا الاحد، الى المحكمة العسكرية في تل ابيب، قبل بدء الجلسة في التوقيت المحدد عند الساعة الواحدة ظهراً.

وتم تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن لحين النظر في استئنافه.

وقام الجندي الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضاً، بالإجهاز على الشهيد عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 مارس /آذار 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممدداً أرضاً ومصاباً بجروح خطرة من دون ان يشكل خطراً ظاهراً، بعد تنفيذه هجوماً بسكين على جنود اسرائيليين.

وأقدم الشريف مع شاب فلسطيني آخر قبل استشهاده على طعن جندي ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة. واستشهد الفلسطيني الآخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.

وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية.

وأثار الحكم خيبة أمل المدافعين عن حقوق الانسان وصرحت منظمة العفو الدولية ان القضاة أصدروا “إشارة خطيرة مفادها أن منفذي أعمال خطيرة ضد الفلسطينيين يتمتعون بحماية النظام”.

واعتبر الادعاء في طلب الاستئناف، “ان العقوبة المفروضة على المدعى عليه متسامحة للغاية وغير متناسقة مع مستوى العقوبة المقبولة لأفعاله”.

أثارت قضية عزريا انقساماً في الرأي العام في الدولة العبرية، بين من يؤيد التزام الجيش بشكل صارم بالمعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.

ويؤيد سياسيون من اليمين في اسرائيل بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو منح العفو لعزريا.