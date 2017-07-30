هاني شاكر يعود الى مصر بعد حادث في الأردن

القاهرة – القدس العربي

عاد الفنان المصري هاني شاكرالى مصر اليوم الأحد قادماً من الأردن بعد أن أحيا حفلاً كبيراً في مهرجان جرش، لكنه تعرض لحادث انزلاق بسيط في الأردن تعافى بعده سريعاً

وقالت وسائل الاعلام المحلية في مصر إن هاني شاكر تعاقد أيضاً على إحياء حفلة بالخرطوم خلال الأيام المقبلة، بعد أن انتهى من الحفلات التي أقامها في الأردن.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الاعلامي لنقابة المهن الموسيقية إنه تعاقد على هامش المهرجان لإحياء حفلة كبيرة بالعاصمة السودانية الخرطوم بناء على طلب الوفد الممثل لدولة السودان الشقيقة بـ”جرش”، بحسب ما نقلت “المصري اليوم”.

وخلال تواجده في الأردن تعرض شاكر لحادث بسيط حيث انزلق على جنبه الأيسر في الفندق أثناء توجهه للبروفة بمهرجان “جرش”، وتم نقله على إثرها إلى مستتشفى باريس بالعاصمة الأردنية عمان.

وأوضح مرتضى أنه تم عمل فحوصات للفنان أظهرت عدم وجود أي كسور في الأضلاع وانتهت الى أنها كدمات ورضوض وتجمع دموي بسيط.