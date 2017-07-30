يوسف شعبان: لا تراجع عن الاعتزال.. والفن في مصر “باظ”

القاهرة – القدس العربي

أكد النجم المصري المعروف يوسف شعبان أن قرار اعتزاله التمثيل نهائي ولا رجعة فيه، وقال: “أصبحنا بلا ثقافة ولا أدب ولا أخلاق ولا حتى فن”، بحسب ما نقلت عنه جريدة “اليوم السابع″.

وتساءل شعبان: “أين الفن .. أين وجه مصرنا الحضاري ودورها التنويري والثقافي؟؟.. الفن باظ.. عليه العوض”، على حد تعبيره.

يشار الى أن يوسف شعبان صاحب تاريخ كبير يتجاوز نصف قرن من العطاء في عالم الفن والشهرة والنجومية، إذ عمل في السينما والمسرح والتليفزيون مع جيل العظماء الذي كان واحدا منهم، ووقف أمام فاتن حمامة، شادية، عبد الحليم حافظ، فريد شوقي، رشدي أباظة، عماد حمدي، نادية لطفي، سعاد حسني، وأبدع في تقديم تجارب مهمة لا تزال فى ذاكرة الجمهور العربي.