زيدان يعترف بعدم رضاه عن أداء الريال في الكلاسيكو الودي

(د ب أ): اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأن فريقه بدأ المباراة أمام منافسه التقليدي العنيد برشلونة بشكل سيئ معربا عن عدم اقتناعه بأداء الفريق في المباراة.

وتغلب برشلونة على الريال 3 / 2 مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت غرينتش) في “الكلاسيكو الودي” على استاد “هارد روك” بميامي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وتأتي المباراة قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني حيث يلتقيان في 13 و16 آب/ أغسطس المقبل.

وقال زيدان : “لست راضيا عن أداء الفريق في المباراة. بدأنا اللقاء بشكل سيئ. نسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة نخوضها حتى وإن كانت مباراة ودية”.

وأضاف: “المهم الآن هو الاستعداد بجدية لكأس السوبر الأوروبي حيث نلتقي مانشستر يونايتد في الثامن من آب/ أغسطس المقبل. سنكون على استعداد لهذا للقاء لحصد اللقب الأول لنا في الموسم الجديد”.