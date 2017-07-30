تركيا: مقتل 12 من حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق

(د ب أ): أفادت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء الأحد، بمقتل 12 من مسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني في عمليات جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

ونقلت الوكالة عن رئاسة الأركان التركية أن مقاتلات تركية أغارت أمس على مواقع للمنظمة في منطقتي زاب وميتينا، دمرت خلالها ثلاثة مواقع أسلحة ومغارتين، وقتلت ثلاثة أشخاص، بحسب تقديرات أولية.

وأعلنت ولاية “شرناق”، جنوب شرقي تركيا، أن القوات المسلحة التركية شنّت عملية ضد مخابئ المنظمة في منطقة “فاراشين” بريف قضاء “بيت الشباب”، شمال شرقي الولاية ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر المنظمة.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. وتقوم في المقابل باستهداف عناصرها ومواقعها جنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق.