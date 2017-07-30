فالفيردي يشيد بأداء ميسي في الكلاسيكو الودي ويرفض الحديث عن رحيل نيمار

(د ب أ): أشاد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم بلاعبه الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ودوره في قيادة الفريق للفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو الودي بين الفريقين.

وسجل ميسي هدفا وقاد برشلونة للتغلب على الريال 3 / 2 مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) في “الكلاسيكو الودي” على استاد “هارد روك” بميامي ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية.

وتأتي المباراة قبل أسبوعين فقط من المواجهة المرتقبة بين الفريقين في كأس السوبر الإسباني حيث يلتقيان في 13 و16 آب/ أغسطس المقبل.

وقال فالفيردي: “ميسي لاعب استثنائي”.

وأشار فالفيردي إلى أن هدف برشلونة في الموسم الجديد هو الفوز بكل البطولات.

وأوضح فالفيردي: “كانت مباراة صعبة للغاية خاصة في ظل ارتفاع درجة حرارة الجو. قدمنا بداية قوية وجيدة في المباراة وحققنا الفوز في المباراة عن جدارة”.

وأشار فالفيردي إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لا يزال لاعبا في برشلونة مؤكدا أنه يحرص دائما على التحدث عن الواقع وليس عما يمكن أن يحدث.

وعن إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف الفريق إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قال فالفيردي: “ما زال لاعبا ضمن صفوفنا ونعتمد عليه في المباريات في انتظار ما سيحدث”.