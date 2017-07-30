دول الحصار تضع شروطاً للحوار مع الدوحة

لندن – ” القدس العربي”: أعلنت الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، التي تفرض حصاراً على قطر، اليوم الأحد، استعدادها للحوار مع الدوحة، مشترطة إعلان الاخيرة “رغبتها في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب”، حسب زعم الدول.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية الدول الأربع، عقب نهاية اجتماعهم في العاصمة البحرينية، المنامة.

قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الدول مستعدة للحوار مع الدوحة إذا وافقت على شروط معينة.

وأضاف: “أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب ال13 العادلة”.

وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية “بنا” في وقت سابقا، أن وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيجتمعون في المنامة في إطار “التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتغيير سياساتها”.