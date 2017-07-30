فلسطين تسلّم طلب الإحالة بخصوص الاستيطان للجنائية الدولية خلال أيام

(الأناضول): قال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ستقطع إجازتها، لاستلام طلب الإحالة بخصوص الاستيطان من الجانب الفلسطيني خلال الأيام القادمة.

وأضاف المالكي في حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الأحد، أن “الجانب الفلسطيني بانتظار تحديد موعد من مكتب المدعية العامة للذهاب إلى لاهاي وتقديم طلب الإحالة”.

وفي إطار حديثه حول انضمام فلسطين لعدد من المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، أشار المالكي إلى أنه تم تقديم لائحة بأسماء عدد من تلك الاتفاقيات للقيادة الفلسطينية، التي بدورها قامت باختيار الاتفاقيات والمعاهدات التي يمكن الانضمام إليها في أقرب وقت.

وفي وقت سابق اليوم، جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وكان الجانب الفلسطيني قد هدّد بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، احتجاجاً على ما تعرض له المسجد الأقصى من إجراءات وانتهاكات إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين.