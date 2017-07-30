مقتل مراسل “روسيا اليوم” وضابط سوري بنيران “تنظيم الدولة” شرق حمص

(د ب أ) – قتل أحد المراسلين الحربيين لقناة “روسيا اليوم” وضابط في قوات النظام السوري اليوم الأحد بنيران “تنظيم الدولة الاسلامية ” بريف حمص الشرقي.

وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات النظام السوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تنظيم الدوله قصف بصاروخ مكان تجمع عدد من الإعلاميين والضباط السوريين في محيط قرية البغيلية / 80 كم شرق حمص. وذكر المصدر أن الشظايا المتطايرة من الصاروخ أودت بحياة كل من الصحفي خالد الخطيب مراسل قناة (أر تي )الروسية العربية وضابط من قوات االنظام برتبة عميد إضافة إلى إصابة مصور القناة وضابط سوري برتبة نقيب. وكانت قوات النظام السوري أعلنت الاسبوع الماضي سيطرتها على قرية البغيلية ودحر مسلحي تنظيم الدولة منها.