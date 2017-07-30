وزير الخارجية السعودي: طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة إعلان حرب

(د ب أ): اعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأحد، أن “طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة”.

وأضاف الجبير في تصريح لقناة “العربية”:”نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة”.

وكانت السعودية قد أكدت على لسان الجبير، رفضها “محاولة قطر تسييس وصول الحجاج القطريين إلى المملكة”.

وقال الجبير، خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم الأحد في المنامة، إن “تاريخ المملكة واضح في تسهيل وصول الحجاج”.

واعتبر قرار الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم.

وذكّر وزير الخارجية السعودي بأن “المملكة تبذل جهوداً كبيرةً في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين”. وأكد أن “السعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج”.

وأوقفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أمس التسجيل إلكترونيا على موقعها لأداء فريضة الحج لسنة 2017 .

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري قال، إنه رغم أن السلطات السعودية تعهدت بتسهيل إجراءات الحج “لكن للأسف هناك مضايقات وعراقيل مستمرة”، ولفت إلى أن هناك صعوبات تواجه القطريين في إجراءات أداء مناسك الحج فيما يتعلق بتحويل الأموال وتحريض المواطنين السعوديين على القطريين.