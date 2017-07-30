وزير خارجية البحرين ينفي إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار

(الأناضول): نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، ما ذكرته وسائل إعلام عن إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقب اجتماعهم في المنامة، الأحد.

وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن تعاون عسكري مصري بحريني في جزر حوار، قال آل خليفة: “التعاون العسكري مستمر لعقود وكل عام هناك نوع من التمرينات العسكرية والتعاون العسكري.. فهذا شئ مستمر وليس لها علاقة بأي منطقة، أما ما ورد في بعض الأخبار فهذه أخبار وردت في وسائل الإعلام”.

بدوره قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك “علاقات عميقة تجمع بين البلدين، والتعاون العسكري في كافة المجالات”.

وأوضح أن “هذا من شأنه أن يعزز من الأمن القومي العربي وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء”.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جار لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.

ويعد اجتماع المنامة هو الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان 6 مبادئ تطالب الدوحة الالتزام بها.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.

وأعلنت الدوحة مراراً استعدادها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائماً على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.