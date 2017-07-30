“بوتفليقة “لمحمد السادس: حريص على علاقة حسن الجوار مع المغرب

(الأناضول) : أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، حرصه التام على بناء علاقة حسن جوار مع المملكة المغربية، وهما دولتان تعيشان أزمة علاقات منذ عقود لكنهما تحافظان على التمثيل الدبلوماسي والتواصل الرسمي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة من الرئيس الجزائري، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة إحتفال بلاده بعيد العرش، نشرت مضمونها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال بوتفليقة في الرسالة “وإني إذ أشارككم أفراحكم، أغتنم هذه المناسبة السعيدة لأجدد لجلالتكم حرصي التام وعزمي الراسخ على مواصلة العمل معكم من أجل تمتين أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع بلدينا”.

وتابع أنه مستعد للمضي بهذه العلاقات إلى “أفق أرحب، بما يستجيب لتطلعات وأمال شعبينا الشقيقين في التقدم والرفاه في كنف الأمن والاستقرار”. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، وقعت عدة أزمات في العلاقات بين المغرب والجزائر بشأن قضية الصحراء، وفي الوقت الذي تدعم الجزائر مطلب جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) في تنظيم إستفتاء لتقرير المصير تحت رعاية أممية، تقترح الرباط حكما ذاتيا للإقليم. ومنذ 1994، يستمر غلق الحدود البرية بين البلدين، وتطالب الرباط بإعادة فتحها، لكن الجزائر تشترط قبل ذلك الاتفاق على حزمة من القضايا على رأسها وقف تهريب المخدرات إلى أراضيها، كما يقول المسؤولون.

ورغم هذا التوتر المزمن في العلاقات فإن تبادل التهاني بين الملك المغربي والرئيس الجزائري لم ينقطع، كما أن البلدين يحافظان على التمثيل الدبلوماسي وعلاقاتهما الرسمية.