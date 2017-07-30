ليفربول يرفع سعر البرازيلي كوتينيو لـ 175 مليون دولار

(الأناضول) : حدد ليفربول الإنجليزي المقابل المادي الذي يتطلع إليه للموافقة على رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو لبرشلونة الإسباني والمقدر بـ 133 مليون جنيه استرليني (175 مليون دولار). ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، فإن نادي ليفربول قد وضع هذا المبلغ الضخم من أجل الوصول لأقصى إستفادة ممكنه في حال رحيل اللاعب، في ظل رغبة كبيرة من جانب النادي الإسباني. وتقدر قيمة اللاعب في سوق الإنتقالات الأوروبية بـ 80 مليون جنيه استرليني (105 مليون دولار). وأشارت التقارير، إلى أن الألماني يورجن كلوب

المدير الفني لليفربول قدأاختار الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند كأفضل بديل في حال رحيل كوتينيو لبرشلونة.