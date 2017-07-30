تشيلسي الإنكليزي يغازل الشاب ديمبيلي لاعب سيلتيك الاسكتلندي

(الأناضول): دخل نادي تشيلسي الإنكليزي في مفاوضات مكثفة مع كاراموكو ديمبيلي لاعب كرة القدم المحترف في صفوف سيلتيك الأسكتلندي للعب ضمن صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية. ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأحد، فإن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق اللندني أبدى رغبته في التعاقد مع ديمبيلي وضمه لصفوف الفريق الكروي في الموسم الكروي الجديد 2017-2018. ويلعب ديمبيلي (14 عامًا) لفريق سيلتك تحت 20 عامًا ويعد أصغر موهبة متواجدة في أوروبا حاليًا. ووقع ديمبيلي عقدًا جديدًا مع سيلتك في يونيو/ حزيران الماضي لمدة 4 مواسم. وترغب عدة أندية في أوروبا في ضم اللاعب الشاب، خاصة بعدما ساعد سيلتك في الفوز ببطولة “مارك أوفرمارس″ الودية في هولندا الشهر الماضي.