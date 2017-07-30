مدرب لايبزيغ يبعث أنباء صادمة لليفربول وجماهيره

“القدس العربي” – بعث المدير الفني لنادي لايبزيغ الألماني رالف هاسنهوتل، رسالة لإدارة ليفربول، مفادها أن لاعبه الغيني نابي كيتا، لن يُغادر “ريد بول آرينا” هذا الصيف، ليقضي على الشائعات التي ربطت مستقبل لاعبه الشاب بُحمر الميرسيسايد في الآونة الأخيرة. وزعمت العديد من الصحف البريطانية الكبرى أن رابع البريميرليغ الموسم الماضي، يُخطط للإنقضاض على لاعب سالبيورغ السابق قبل غلق الميركاتو الصيفي، حتى أن بعض التقارير تحدثت عن إمكانية ذهابه إلى “آنفيلد روود” مقابل 70 مليون إسترليني، إلا أن المدرب الألماني، نفى صحة تلك الأنباء.

وقال مدرب الفريق التابع لشركة مشروبات الطاقة الشهيرة لوسائل الإعلام الألمانية “إن كيتا لن يُغادر النادي بأي ثمن. أؤكد لكم أنه سيبقى معنا بنسبة تزيد عن 100%، وهو لن يلعب لأي فريق آخر الموسم المُقبل، قبل بداية الموسم، اتفقنا على أن نبدأ الموسم الجديد بنفس اللاعبين الذين كانوا معنا الموسم الماضي”.وأضاف “بالنسبة لنا، نرى كيتا من أهم لاعبينا في الوقت الراهن. وأكرر أنه ليس للبيع، تعلمون أننا سنخوض مباريات صعبة في دوري الأبطال، لذلك، قررنا عدم الإستغناء عن أي لاعب”.

وكان الدولي الغيني قد أنضم إلى صفوف لايبزيغ الموسم الماضي، قادمًا من الفرع الرئيسي لشركة ريد بول، في صفقة غير مُعلنة، وفي موسمه الأول، نجح في تسجيل ثمانية أهداف، بالإضافة إلى سبع تمريرات حاسمة، وبوجه عام، كان من العناصر الأساسية التي ساهمت في احتلال الفريق المركز الثاني في البوندسليغا خلف بايرن ميونخ.