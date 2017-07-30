ذهاب نهائي “كأس فلسطين” لكرة القدم الثلاثاء في غزة رغم عراقيل الاحتلال

(الأناضول) : وصل فريق أهلي الخليل لكرة القدم اليوم الأحد إلى قطاع غزة قادمًا من الضفة الغربية عبر معبر “بيت حانون”، لخوض مباراة ذهاب نهائي “كأس فلسطين”، أمام منافسه شباب رفح. وقال خالد أبو كويك، مدير نادي شباب رفح، في تصريح للأناضول: “وصلت مساء اليوم، بعثة نادي أهلي الخليل، عبر معبر بيت حانون، وتضم 23 عضوًا منهم 9 لاعبين، ومسؤولون إداريون وصحفيون”.

وأوضح أبو كويك أن بقية لاعبي أهلي الخليل سيصلون في وقت لاحق خلال اليومين المقبلين، إلى القطاع. وأشار إلى أن مباراة ذهاب نهائي “كأس فلسطين” بين أهلي الخليل وشباب رفح بطل القطاع ستقام الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب اليرموك، في مدينة غزة.

ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى موافقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية، التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار والأجانب. ويتهم مسؤولون رياضيون في غزة السلطات الإسرائيلية بعرقلة الأنشطة الرياضية في القطاع وفرض قيود على سفر اللاعبين، إلى جانب استهداف الملاعب والأندية.

وفي العام الماضي تمكن أهلي الخليل من التتويج باللقب الثاني له بفوزه بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة على شباب خان يونس بهدفين مقابل هدف، بعد عامً واحد على تتويجه باللقب الأول بتغلبه على فريق اتحاد الشجاعية بنفس النتيجة.

والمباراة، التي أقيمت بين أهلي الخليل واتحاد الشجاعية في أغسطس/ آب 2015، كانت الأولى بين فريقين من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ 15 عامًا، حيث توقف النشاط الكروي بينهما، عقب انتفاضة الأقصى عام 2000، وما أعقبها من حصار إسرائيلي مشدّد على القطاع، لا يزال مفروضًا منذ عام 2007.