  كيف علق قائد الريال على شائعات رحيل نيمار؟

“الفدس العربي” : إعترف قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، بشكل واضح وصريح، أنه يتمنى رحيل نجم برشلونة نيمار في أقرب وقت ممكن، وذلك لإعتقاده بأن مغادرة صاحب الـ25عامًا، ستؤثر بشكل سلبي على حظوظ العملاق الكتلوني في الموسم الجديد، والعكس بالنسبة للميرينغي.وجاء حديث الدولي الإسباني عن مستقبل نظيره البرازيلي، بعد تزايد الأنباء عن لإقتراب الأخير من الإنضمام إلى باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية، سيجني من ورائها أصحاب “كامب نو” قرابة الـ250 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب. وعندما سُئل راموس عما إذا كان يرغب في بقاء نيمار مع البرسا أم لا، فأجاب للصحفيين “لا أعرف إذا كان سيبقى أم سيرحل، كل لاعب له حرية اإختيار مصيره، لكن بالنسبة لي، بكل تأكيد أود وآأمل أن يرحل، أتذكر أنني قمت بتبديل القميص معه، وأتمنى أن تكون آخر مبادلة بيننا وهو بقميص برشلونة”.

ولعب راموس وجهًا لوجه مع نيمار في أول ساعات الأحد، في الكلاسيكو الودي، الذي جرى على ملعب “هارد روك” التابع لولاية ميامي الأمريكية، وانتهى بفوز البرسا بثلاثية مقابل اثنين، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية .