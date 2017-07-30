نصرة لـ”الأقصى”.. مسيرات بالدراجات في 11 ولاية تركية تنطلق الإثنين

( الأناضول) : يعتزم الجناح الشبابي لحزب “القضية الحرة” التركي، تنظيم مسيرات بالدرجات الهوائية في 11 ولاية تركية، تحت عنوان “انطلق لأجل القدس″، احتجاجًا على ممارسات إنتهاكات إسرائيل بحق المسجد الأقصى.ومن المقرر أن تبدأ المسيرة الأولى في ولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا، غدًا الاثنين، لتشمل لاحقًا كل من ولايات باطمان ,بينغول ,سيعرت, وملاطية ,شانلي أورفة ,غازي عنتاب ,مرسين وقونية وإسطنبول.

وقال رئيس الجناح الشبابي للحزب، إلياس قايا، خلال تصريح صحفي في دياربكر اليوم السبت، إن “شبكة الإرهاب الإسرائيلية الصهيونية تواصل تدنيسها للأراضي المباركة المحتلة والمغتصبة، بشكل متزايد”. وأشار قايا إلى أن “النزاعات الداخلية والحروب الأهلية وحالة التشتت التي يعاني منها العالم الإسلامي في الوقت الراهن، تُشجّع إسرائيل على القيام بالإنتهاكات والتجاوزات بحق المقدسات في فلسطين”.

وعلى مدار أسبوعين، بدأت من 14 يوليو/تموز الجاري، ساد توتر في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إثر قيود فرضتها السلطات الإسرائيلية على دخول المسجد الأقصى.

وخلال تلك الفترة، قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرات فلسطينية عديدة، رافضة لتقييد الدخول للمسجد؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، قبل أن تتراجع عن تلك القيود، مساء الجمعة الماضية، وتسمح بدخول المصلين دون شروط.