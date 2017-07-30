رئيس “الليغا” سيقلق لو رحل ميسي أو رونالدو وليس نيمار!

( الأناضول) :قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) إنه سيكون قلقًا في حالة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المسابقة المحلية. وفي تصريح لصحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأحد، أوضح تيباس “لا مشكلة لدي برحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة، ما دام ظلّ الثنائي ميسي وكريستيانو في الليغا طويلًا”. وأضاف “الدوري الإسباني وبرشلونة أكبر من نيمار، وسأكون قلقًا إذا رحل نجوم مثل ميسي ورونالدو عن الليغا”.وأشار أن “ميسي ورونالدو يعتبران أكثر أهمية من نجم منتخب البرازيل”. وجاءت تصريحات رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد دخول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مفاوضات مكثفة مع نيمار لضمه إلى صفوفه.