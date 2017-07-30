شبح رانييري ومورينيو يُثير ذعر كونتي قبل بداية الموسم  

“القدس العربي” -أعرب مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي، عن قلقه الشديد، من مواجهة نفس مصير جوزيه مورينيو وكلاوديو رانييري، اللذان تعرضا للإقالة بعد أشهر قليلة من فوزهما بلقب البريميرليغ مع البلوز وليستر سيتي.وكان سبيشال وان، قد نجح في إعادة اللقب إلى خزائن “ستامفورد بريدج” في موسم 2014-2015، لكن بعد سلسلة النتائج الكارثية في النصف الأول من الموسم التالي، اُضطرت الإدارة لإقالته، قبل أن يتكرر نفس السيناريو مع الثعلب الإيطالي، الذي قاد ليستر سيتي بمعجزة الفوز بالدوري للمرة الأولى في التاريخ، ومع ذلك، وجد نفسه خارج أسوار “كينج باور”، قبل حتى أن ينتهي الموسم الفائت.

وعلق مدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق على هذا الأمر، قائلاً لصحيفة ذا صن “تذكرون جيدًا أن مورينيو أقيل من تدريب تشيلسي بعد فوزه بالدوري، وأيضًا رانييري حدث معه نفس الأمر، لذلك، أريد تجنب هذا المصير، واللاعبون أيضًا يريدون تجنب ما حدث في موسمهم السيئ مع مورينيو”.نعرف جيدًا أن الموسم المُقبل سيكون صعبًا للغاية، وكما قلت. هدفنا تجنب ما حدث مع تشيلسي في الموسم قبل الماضي، عندما احتل المركز العاشر في الدوري الإنكليزي، ومن الواضح أننا نقوم بعمل جيد حتى الآن، ونأمل في إيجاد حلول أفضل في المستقبل، ولدينا حقًا الكثير من اللاعبين الشباب الرائعين، وإذا لزم الأمر، سنُعطيهم فرصتهم للتعبير عن أنفسهم”.

وسبق لمورينيو أن حذر كونتي من هذا السيناريو، عندما وصف درع البريميرليغ “بالمسموم”، كونه تجرع من السم القاتل، بسلسلة من النتائج الكارثية، التي عجلت بإنهاء ولاية الثانية في غرب لندن، وقال المو “أعتقد أن على كونتي التفكير في خطة أو طريقة ما إذا كان يريد اللقب المسموم مرة أخرى”.