  ماتيتش يظهر بقميص ناديه الجديد

“القدس العربي” – أصبح في حكم المؤكد، أن ينتقل متوسط ميدان تشيلسي نيمانيا ماتيتش، إلى صفوف مانشستر يونايتد بشكل رسمي في غضون أيام وربما ساعات، بعد إنتشار صورته بقميص يَحمل شعار الشياطين الحمر.وبالرغم من عدم إعلان كلا الناديين أي شيء رسمي حتى هذه اللحظة، إلا أن أحد الصفحات المحسوبة على جماهير اليونايتد على موقع تويتر، التقطت صورة لصاحب الـ28عامًا، مُرتديًا أحد قمصان النادي، مع تعليق “نيمانيا ماتيتش بقميص تدريبات مانشستر يونايتد”.وحامت الشكوك حول مستقبل الدولي الصربي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تعاقد البلوز مع متوسط ميدان موناكو تيموي بكايوكو، ما دفع لاعب بنفيكا السابق لطلب الرحيل عن “ستامفورد بريدج”، قبل أن تتم الموافقة على طلبه، بعدم اصطحابه مع الفريق في الجولة الآسيوية.

من جانبها، أكدت صحيفة “غارديان” أن مسؤولي اليونايتد وتشليسي توصلا إلى إتفاق، بموجبه سيجمع ماتيتش شمله بمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مقابل رسوم تُقدر بنحو 40 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح ثالث الوافدين الجُدد على قلعة “مسرح الأحلام” بعد السويدي فيكتور ليندلوف والبلجيكي روميلو لوكاكو.