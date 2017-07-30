﻿«سامسونغ» تواجه تحديات متزايدة رغم تسجيل أرباح قياسية

سيول – أ ف ب: تمكنت مجموعة «سامسونغ الكترونيكس» من التعافي بسرعة قياسية بعد تخطيها مشكلة أجهزة غالاكسي نوت وقضية توقيف نائب رئيس المجموعة، إلا أن تحديات جديدة تلوح في الأفق مع سعي شركات صينية لدخول المنافسة.

وستواجه المجموعة العائدة بقوة، وصاحبة أكبر نسبة مبيعات للهواتف الذكية وأحد أضخم التكتلات العائلية التي تسيطر على الاقتصاد الكوري، تحديات أكثر في المستقبل مع سعي المنافسة الصينية إلى دخول مجال الاجهزة شبه الموصولة وبروز تساؤلات حول قيادة الشركة.

وفاجأت مجموعة «سامسونغ» المراقبين هذا الاسبوع باعلانها تحقيق ارباح فاقت التوقعات بلغت 14,1 ترليون وون (12,6 مليار دولار) في الربع الثاني من 2017، اي بزيادة نسبتها 72,9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهي ارقام يمكن ان تحقق بفضلها تقدما على منافستها الاميركية «آبل».

ويتوقع المحللون أن تعلن «آبل» في الاول من آب/اغسطس المقبل أرباحا بقيمة 10,6 مليار دولار.

وعزت المجموعة أرباحها إلى مبيعات هاتفها الجديد «اس 8» والطلب الكبير على شرائح الذاكرة التي تنتجها. وعلق براين ما خبير القطاع التكنولوجي لدى «آي دي سي» أن هاتف «اس 8 ساعد فعلا في انتعاش سامسونغ وتجاوز كارثة نوت 7». وتابع «لكن يجب أن نتذكر أن أداء سامسونغ مرده إلى حد كبير شرائح الذاكرة والشاشات»، مضيفا لشبكة «بلومبرغ نيوز» أن «أس 8 ليس صاحب الفضل الأكبر».

ويشكل قطاع الأجهزة شبه الموصولة الدعامة الكبرى لهذا التعافي السريع مع تحقيقه أرباحا بلغت 8,03 تريليون وون (7,14 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2017، أي بزيادة نسبتها 204 في المئة عن أرقام 2016.

وتزود «سامسونغ» شرائح الذاكرة لشركات أخرى بينها «آبل».

إلا أن النجاح الأخير للمجموعة والمبني على قطاع الأجهزة شبه الموصولة سيواجه تحديات متزايدة بحسب خبراء، مع الصعود السريع للمنافسة الصينية التي تنفق مليارات الدولارات من أجل السيطرة على قطاع شرائح الذاكرة.

ويقول الخبير جيفري كاين مؤلف كتاب حول امبراطورية سامسونغ سيصدر قريبا إن «صانعي شرائح الذاكرة الصينيين يقومون بالدارسة والمحاكاة ويسعون للحاق بقطاع الأجهزة شبه الموصولة»، مقارنا ذلك بما فعلته كوريا الجنوبية للحاق باليابان، وما فعلته اليابان للحاق بالولايات المتحدة إبان خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ويرى أن صانعي شرائح الذاكرة الصينيين يحلمون بأن يصبحوا رواد القطاع الجدد بدلا من سامسونغ.

ويقول كاين لفرانس برس «إنه أمر قابل للتحقيق، على سامسونغ أن تشعر بالقلق».

وكانت سامسونغ مرت مؤخرا بأسوأ مرحلة في تاريخها، بعد الفشل التجاري لهاتف «نوت 7» الذي اضطرت إلى سحب ملايين الأجهزة منه بسبب مخاطر انفجار البطارية.

ثم عانت الشركة من فضيحة الفساد التي أطاحت الرئيسة السابقة بارك غوين هي وأدت إلى سجن نائب رئيس مجموعة «سامسونغ الكترونكس» لي جاي-يونغ، الذي يحاكم بتهمة دفع رشى إلى صديقة الرئيسة السابقة.

ويقول الخبير تشونغ سون سوب، مدير الموقع الالكتروني «تشيبول» المتخصص في تتبع أصول وأعمال التكتلات الكورية الجنوبية، إن «سامسونغ تستفيد من ازدهار قطاع الأجهزة شبه الموصولة».

لكنه يؤكد أن التحدي الأكبر يأتي خصوصا من التساؤلات حول إدارة المجموعة.

ويقول تشونغ إن توقيف نائب رئيس المجموعة لا يؤثر على الأعمال اليومية إلا أن وجود شبهات فساد تحوم حول كبار المدراء التنفيذيين في المجموعة سيضعف قدرتها على اتخاذ قرارات كبرى بشأن الاستثمارات الطويلة الأمد.