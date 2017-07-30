﻿ الحكومة الفلسطينية تحاول التخفيف عن تجار البلدة القديمة وتدعم المستشفيات والمراكز الطبية والتعليمية

رام الله – «القدس العربي» : تعاني مدينة القدس منذ احتلالها من سياسات الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، لكن أكثر ما ينهك المدينة وأهلها هي السياسات المتعلقة بالضرائب المفروضة على الفلسطينيين من القدس والتي تنهكهم وتجبرهم في بعض الأحيان على ترك المدينة والهروب إلى الضواحي أو تغيير أعمالهم. وهذه الضرائب تمنع الاقتصاد المحلي في القدس المحتلة من التطور وتكبد أرباب العمل خسائر كبيرة.

وإن كنت تعيش في القدس المحتلة فإنك ستدفع ثلاثة أنواع من الضرائب، أولها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، التي تعتمد على حجم الدخل السنوي، وضريبة المسقوفات المعروفة باسم ضريبة الأرنونا وهي ضريبة تفرض على الفلسطينيين الذين يشغلون أي عقار حسب المساحة ونوع العقار واستعماله. ويفرض الاحتلال هذا النوع من الضريبة على أي مبنى يحوي سقفًا بغض النظر إن كان منزل أو محلاً تجاريًا.

ويعرف المقدسيون بشكل خاص أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد فرض مبالغ كبيرة على المقدسيين من خلال الضرائب في محاولة منها لدفعهم على ترك المدينة المقدسة لصالح اليهود خاصة في البلدة العتيقة من القدس المحتلة، وهو الأمر الذي أجبر أكثر من عشرين في المئة من المحال التجارية على الإغلاق لعدم تمكنهم من دفع المبالغ الطائلة التي تفرضها سلطات الاحتلال من خلال الضرائب.

وتجبر سلطات الضرائب في المدينة المحتلة الفلسطينيين على دفع مبلغ الضريبة كاملاً، ولا تكترث إن كانت الأوضاع السياسية قد أثرت على زيارة السياح أو الفلسطينيين من خارج القدس إلى المدينة المقدسة، فحركة الأسواق لا تعني سلطات الاحتلال، بل ما يعنيها سحب الأموال من المقدسيين بشتى الطرق ومواصلة إنهاكهم على الدوام.

الأدهى من ذلك أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس لا تأبه لتقديم خدمات للمقدسيين مقابل الضرائب التي يتم دفعها أسوة بالإسرائيلي. وكشفت الصحف العبرية أكثر من مرة أن أموال الضرائب التي يدفعها سكان القدس تحول لصالح المستوطنين اليهود ومستوطناتهم في الضفة الغربية.

وتتعمد سلطات الاحتلال تقديم تسهيلات كثيرة للمستوطنين اليهود في القدس المحتلة في محاولة لحثهم على البقاء في المدينة لمزيد من التغييرات الديمغرافية في المدينة لصالح اليهود، وعلى العكس تمامًا تعامل المقدسيين سكان المدينة الأصليين.

وعلى الجانب الفلسطيني الرسمي، حركت قضية المسجد الأقصى وصمود أهل القدس قضية الأوضاع الاقتصادية في المدينة من جهة الحكومة الفلسطينية والقيادة على حد سواء، وتطرق الرئيس محمود عباس مباشرة إلى خطة لدعم السكان المقدسيين للصمود والبقاء في المدينة بعد الصمود الاسطوري في قضية المسجد الأقصى وكسر شوكة الاحتلال.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات الرئيس الفلسطيني بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في القدس من خلال اللجنة العليا للقدس وبمبلغ يصل إلى خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي.

وقررت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط ووزير شؤون القدس، تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لشؤون القدس، ورصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس.

كما سيتم العمل على صرف مبلغ بقيمة ألف دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس على وجه الخصوص ما سيساهم في تخفيف العبء الاقتصادي عنهم وإن لفترة قصيرة، كما سيتم دفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي الجديد لطلبة البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات.

وذهبت الحكومة ضمن خطتها أبعد من ذلك فقررت تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن شهري تموز/يوليو الحالي وآب/اغسطس المقبل. وكذلك صرف مكافأة مقطوعة بقيمة ألف شيكل لحراس المسجد الأقصى. وصرف مبلغ بقيمة خمسمئة ألف دولار كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في البلدة القديمة والبالغ عددها ستة مراكز.

كما ان الحكومة الفلسطينية ستصرف مبلغ بقيمة خمسة آلاف دولار لكل مؤسسة من مؤسسات الإسعاف والطوارئ في مدينة القدس وعددها ثماني، ودعم مستشفى المقاصد والمطلع بمبالغ تقررها الظروف الطارئة الحاصلة في المدينة، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة.

وستتدارس الحكومة الفلسطينية دعم مؤسسات المجتمع المدني في القدس وتم تكليف محافظ القدس ووزيرها بتقديم تصور للحكومة، فيما سيتكفل وزير التنمية الاجتماعية بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء حول دعم العائلات الفقيرة والمستورة في القدس.

ووجهت حكومة الحمد الله دعوة إلى الشركات والبنوك والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والجامعات وكل مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من المؤسسات غير الرسمية، إلى التبرع بأجرة يوم عمل من جميع أعضائها والعاملين فيها. ودعت رجال الأعمال الفلسطينيين والعرب، لتقديم التبرعات لدعم صمود أهالي القدس. ودعت الصناديق العربية والإسلامية، وجميع اللجان والوقفيات والمؤسسات العربية والإسلامية ذات العلاقة بالقدس إلى توحيد جهودها لتعزيز صمود أهلنا في القدس. وهو ما حدث بالفعل عبر منظمة العمل الإسلامي التي سلمت أول دفعة بمئة ألف دولار إلى الأوقاف الإسلامية في المدينة.

لكن سكان القدس يعتقدون بأهمية استمرار هذا التوجه الحكومي الفلسطيني بشكل دائم كون القدس جزءا من فلسطين، وليس بشكل آني فقط بسبب أحداث المسجد الأقصى الحالية، خاصة أن الاحتلال متواصل للمدينة المقدسة، وبالتالي فإن سكان المدينة بحاجة للدعم المتواصل للصمود في المدينة ومواجهة سياسات الاحتلال التهجيرية والتي تتعمد ضرب الاقتصاد وطرد سكانها القدس.