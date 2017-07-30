﻿تقرير إسرائيلي يحذر من «انفجار وشيك» في غزة… ومطالبات بفتح حوار مع «حماس»

غزة – «القدس العربي»:حذر تقرير إسرائيلي استعرض آراء قيادات سياسية وأمنية وعسكرية، من «انفجار» قطاع غزة في أي وقت، بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية هناك، بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع صيف عام 2014.

وبثت القناة العبرية الثانية، تقريراً مطولاً استعرض الوضع العام في قطاع غزة، والأوضاع السيئة التي يعيشها السكان، وشمل العديد من المقابلات مع قيادات عسكرية وأمنية إسرائيلية.

وسلطت القناة خلال التقرير الضوء على الأوضاع الإنسانية والسياسية والمعيشية في غزة، بعد ثلاث سنوات من الحرب الأخيرة. وأكد التقرير خلال عرض التفاصيل الدقيقة عن غزة أن الأوضاع على «حافة الهاوية والانفجار»، جراء صعوبة الظروف الاقتصادية والحياتية التي يعيشها سكان القطاع. وركز على إجراء مقابلات مع قادة عسكريين سابقين، خدموا في الوحدات العسكرية التي تشرف على جبهة غزة. وقال الجنرال السابق سامي ترجمان، الذي كان قائداً للمنطقة الجنوبية، وهو يستعرض الوقائع الجديدة: «إن حركة حماس ليس لديها ما تخسره لكي تدخل معركة جديدة في غزة». ووصف هذا المسؤول العسكري الذي أشرف على جبهة القطاع، غزة بـ «البركان» الذي من الممكن أن ينفجر في أي لحظة، ودعا لحل مشاكل القطاع. وأضاف انه لا يتوجب دفعها إلى الهاوية بل الحفاظ على الأوضاع، من دون الوقوع في «الحفرة». وقال واصفاً الأوضاع في القطاع «من يرى غزة يراها أرضاً مسطحة، ولكنها في حقيقة الأمر بمثابة جبل ثائر».

وترجمت مواقع فلسطينية عدة التقرير الإسرائيلي، خاصة وأنه يتناول موقف ساسة ورجال أمن في تل أبيب، التي تفرض حصاراً على القطاع، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. وأوضح التقرير الذي بث لقطات من مناطق الحدود المشتركة مع غزة، أن غزة على حافة الهاوية، نتيجة الظروف الاقتصادية والحياتية الصعبة التي تعيشها منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007، فيما تطرقت إلى الضائقة المالية التي تمر بها الحركة.

وعرض التقرير مشاهد من المعبر التجاري «كرم أبو سالم» الذي تمر منه بضائع محددة لقطاع غزة، ليس من ضمنها المواد الخام التي تمنع إسرائيل مرورها بموجب الحصار المفروض منذ 11 عاما، وهو ما أدى إلى زيادة نسب الفقر والبطالة.

وتقول مؤسسات وجهات حقوقية ودولية إن الحصار الإسرائيلي يحد من إمكانية تعافي القطاع اقتصاديا، ويزيد من المأساة المتفاقمة، وكثيراً ما طالبت هذه الجهات إسرائيل برفع الحصار، الذي يعيق أيضا عملية إعادة الإعمار.

وفي مقابلة معه طالب رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي السابق إفرايم هاليفي، بفتح «حوار حقيقي» مع حماس، وقال: «إن رفضت فإننا سنواجه مشاكل مع الأجيال القادمة وسيكون هناك جولات من القتال وسنجد أنفسنا في غزة».

غير أن الجنرال احتياط، المسؤول السابق في وزارة الجيش للقضايا السياسية والأمنية، قال إن حركة حماس «ليس لديها استعداد على الإطلاق للحديث مع إسرائيل». وأضاف «لا يوجد حل جذري مع حماس، وعلينا أن نفهم ما يريدون وما يفعلون». وقال «لا يوجد حل لمشاكل قطاع غزة طالما بقيت حماس على رأس الحكم هناك، وأن الحركة لا تخفي نواياها فهي تفعل ما تقول». وتابع «طالما بقيت في القطاع فهي بمثابة ورم سرطاني في رقبة إسرائيل، وأن الحل يتمثل باحتواء الأوضاع مع الاستعداد لمواجهة قادمة».

واشتمل التقرير على مشاهد من القطاع، تناولت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي تصل إلى غالبية ساعات اليوم، وسببها قلة الطاقة، حيث قلصت إسرائيل مؤخراً كميات الكهرباء التي تصل إلى القطاع إلى نحو النصف.

ولا يصل التيار الكهربائي لسكان غزة سوى أربع ساعات يوميا، وهو أمر أثر على حياة السكان داخل منازلهم، وطاول عمل المستشفيات ومضخات مياه الصرف الصحي، التي بدأت منذ أكثر من شهرين بضح المياه العادمة إلى البحر من دون معالجة، مما أدى إلى تلوث 73% من شواطئ القطاع. وحذرت الجهات الطبية من تأثير الأزمة على حياة السكان، وقالت إنها أيضا قلصت عمل العديد من أقسام المشافي بسبب أزمة الطاقة.

وعرض التقرير كذلك صوراً للمياه العادمة التي بدأت تصل إلى مناطق إسرائيلية قريبة من حدود القطاع، لعدم قدرة الجهات المسؤولة في غزة على معالجة هذه المياه، حيث وصلت هذه المياه إلى العديد من شواطئ إسرائيل، وأدت إلى تلوثها.

وفي هذا السياق ناشد رؤساء خمسة كيبوتسات مقامة على الحدود مع غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بوضع حد والتدخل لمشكلة ضح مياه الصرف الصحي من قطاع غزة إلى الشواطئ في المنطقة. وعرض كذلك مشاهد من الحرب الأخيرة، وقوات حماس العسكرية، وأظهرت مشاهد من مناطق الحدود، جرافات عسكرية وهي تمهد لـ»السور الأسمنتي» على حدود القطاع، لوقف «أتفاق المقاومة».

وأقر وزير المواصلات يسرائيل كاتس خلال التقرير، بعدم وجود «سياسة واضحة» تنتهجها حكومته تجاه غزة. وكان هذا الوزير قد عرض في وقت سابق إقامة «جزيرة صناعية» أمام قطاع غزة، يقام عليها ميناء لاستقبال سفن البضائع، و كذلك مطار، من أجل المساهمة في إنهاء أزمات القطاع، غير أن الاقتراح لم يلق قبولاً في الحكومة.

ورأى مستشار الأمن القومي السابق يعكوف عميدرور أن إسرائيل تشجع عبر سياستها الهجرة من القطاع، وأنه لن يكون لسكانه خيار سوى ذلك.

يشار إلى أن عملية إعمار الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لم تكتمل بعد مرور ثلاث سنوات على الحرب، بسبب عدم إيفاء المانحين بما عليهم من التزامات. وخلال تللك الحرب التي دامت لـ 51 يوما، استشهد أكثر من 2200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 11 ألف آخرين، ودمرت إسرائيل أكثر من 14 ألف منزل بشكل كامل، ونحو 90 ألف منزل بشكل بليغ وجزئي.