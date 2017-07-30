﻿عفو ملكي عن ناشطي «حراك الريف» استثنى قادتهم عدا الفنانة «سيليا» ‏

الرباط ـ «القدس العربي»:شمل قرار العفو الملكي المغربي بمناسبة عيد العرش مجموعة من المعتقلين على خلفية حراك الريف وعلى رأسهم الفنانة الشابة سليمة الزياني (سيليا) بالاضافة الى مجموعة من شبيبة حزب «العدالة والتنمية»، الحزب الرئيسي في الحكومة، الذين اعتقلوا على خلفية إشادتهم بمقتل السفير الروسي في تركيا.

وقال بلاغ لوزارة العدل إن الملك محمد السادس، مساء (السبت)، أمر بالعفو عن مجموعة من المعتقلين، الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالا جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة وذلك اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية إلا أنه لم يعرف رسميا عدد هؤلاء، الذين ليس من بينهم أحد من قادة الحراك باستثناء سليمة الزياني، وفيما تتحدث أوساط عن 40 معتقلا قالت مصادر أخرى إن عددهم 56 معتقلا من بين الأشخاص المعتقلين والمتابعين على خلفية أحداث الريف الذين يناهز عددهم 300 شخص من بينهم 180 معتقلا ومتابعين.

وقالت الوزارة إنه للاعتبارات نفسها وبمناسبة حلول الذكرى الـ18 لعيد العرش أصدر الملك عفوه عن الشباب المنتمين لحزب العدالة والتنمية والمعتقلين بتهمة الإشادة بالإرهاب الذين قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في سلا، منتصف الشهر الجاري، أحكاما بالحبس سنة نافذة في حق 7 متابعين من شبيبة العدالة والتنمية، والمتعاطفين معها بتهمة الإشادة بالإرهاب، على خلفية تدوينات حول مقتل السفير الروسي، تم تكييفها على أنها إشادة بعمل إرهابي.

وقال بلاغ وزارة العدل «إنه في غمرة أجواء الأفراح العارمة التي تواكب احتفالات المغاربة قاطبة بالذكرى الثامنة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه «التي تجسد تجند الشعب المغربي المطلق والدائم وراء جلالته الضامن لأمن الوطن ووحدته واستقراره لإنجاح مسار التنمية الشاملة واستكمال مقومات النموذج المغربي الديمقراطي الحداثي المتميز عماده تحقيق نمو اقتصادي متسارع وتعزيز التضامن الاجتماعي، في تلازم بين الحقوق والواجبات واحترام المقدسات الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد».

وإنه «تجسيدا للرأفة والعطف المولويين، ورغبة من جلالته في إشراك نزلاء المؤسسات السجنية هذه الفرحة وإدماج المنخرطين منهم في برامج التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، تفضل حفظه الله، فأسبغ عفوه الملكي السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1178 شخصا. ووجه عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي الريف، انتقادات حادة لمضامين بيان وزارة العدل حول العفو الملكي على بعض معتقلي الحراك الشعبي في الريف، وقال البوشتاوي «إن البلاغ جاء بصيغة مبهمة، حيث أورد انه تم العفو عن المعتقلين الذين لم يرتكبوا أفعالا إجرامية جسيمة»، مشددا أن «جميع معتقلي الحراك لم يرتكبوا أي أفعال إجرامية، وأن جميعهم أبرياء».

وقال إن الذنب الوحيد الذي اقترفه معتقلو الريف هو أنهم نشطاء ضحايا التهميش والتفقير والعزلة التي تعرضت لها المنظقة، خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة».

وفي أول تعليق لها على قرار العفو عنها قالت الفنانة سيليا الزياني إنها «ما زالت متشبثة بأن مطالب الحراك عادلة ومشروعة، اقتصادية منها واجتماعية وثقافية، ونحن كمواطنين من حقنا أن نطالب بهاته المطالب»، وقالت «أنا جد سعيدة بمعانقتي الحرية في انتظار أن يلتحق بي باقي المعتقلين وأن يتم الإفراج عليهم جميعا، كما أقدم الشكر للهيئات الدفاعية الحقوقية ولجميع من ساندنا في محنتنا» ووجهت الشكر لـ»جميع إخواننا المغاربة كما أؤكد على أننا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن نحن نحارب سياسات التفرقة»، مضيفة «وأشكر جميع المغاربة لتضامنهم مع خوتهم ريافة».

وتساءل الباحث السوسيولوجي محمد الناجي عما إذا كان العفو الملكي عن بعض نشطاء حراك الريف دون غيرهم هو محاولة لزرع الشقاق في صفوف الحراك وكتب «عفو أو ليس عفوا؟» معلقا على العفو الملكي المناسبة عيد العرش، والذي شمل بعض المعتقلين على خلفية أحداث الريف.

وأضاف الناجي على صفحته على الفيسبوك أن العفو كان سيكون ذا معنى لو أنه شمل جميع مناضلي حراك الريف، و»في حال العكس، فهو حيلة بلا أفق لحفظ ماء الوجه والظهور بمظهر الصرامة تجاه الباقين وخاصة كسر الحراك».

وقال إن الإفراج عن شباب العدالة والتنمية الذين كانوا مدانين بتهمة «الإشادة بأعمال إرهابية»، هو طريقة لتهدئة «العدالة والتنمية» و»إخراجه من اللعبة» فـ»السلطة لم تغير أي شيء في أسلوبها، إنها فقط تريد ربح الوقت وتقوية شوكته».