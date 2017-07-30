﻿تل أبيب متخوفة من التغيير في سياسة الرئيس الفلسطيني

رام الله – «القدس العربي»:اعتبر واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه يمكن البناء على الانتصار في معركة المسجد الأقصى لمواجهة التهويد ووقف سياسة العقاب الجماعي، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس. وقال في تصريحات إذاعية إن النصر تحقق بفضل الشهداء والجرحى والأسرى والمقدسيين، ومعهم أبناء الشعب الفلسطيني في كل الوطن والشتات.

وأكد على رفض القيادة الفلسطينية المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد ألأقصى وحوله، وقال»:لقد صمدت القيادة وواجهت الضغوط بمواقف وطنية مميزة، ولم تتوانَ عن الاتصال والتواصل مع الدول الفاعلة والمؤثرة لبيان الموقف الفلسطيني بوضوح وقوة. كما أن الانتصار في معركة الأقصى سيبنى عليه لفتح معركة إنهاء الاحتلال وتطبيق حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وحقه بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس».

واعتبر جمال زقوت عضو المجلس الوطني الفلسطيني أن حدة موقف أغلبية المقدسيين من النظام السياسي وفصائل الحركة الوطنية المتآكلة، ناجمة عن حالة الشعور بمرارة الاهمال لأكثر من عقدين وتركهم شبه عراة وحيدين في مواجهة تفريغ وتهويد المدينة والاستفراد بأهلها .

وأكد ان هبة الأقصى وما حققه المقدسيون من إنجاز هي مناسبة لاجراء مراجعة نقدية جذرية، وليس توجيه التصنيفات «الدونكيشوتية» لمنتقدي ممارسات السلطة وحتى الفصائل مهما كانت انتقاداتهم قاسية، «فعلاج حالة الاغتراب المتبادلة هي الإقرار بالكارثة التي صنعناها بأيدينا، وليس الاستمرار في إهمال أو اتهام من اكتوى بنارها».

وعلى الجانب الآخر كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة من الحكومة الإسرائيلية على لسان مسؤول في أجهزة الأمن الفلسطينية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيجدد التنسيق الأمني مع اسرائيل. وقال المسؤول الفلسطيني للصحيفة انه بعد قيام اسرائيل بإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 14 تموز/ يوليو، أجرى عباس مشاورات مع القيادة الفلسطينية ومع رئيس جهاز الاستخبارات ماجد فرج، وفي ختامها تقرر استئناف التنسيق الامني مع اسرائيل، والتعاون الاقتصادي.

وأكد مصدر في ديوان الرئيس الفلسطيني هذا الأمر، إلا أنه أشار الى أن إعادة التنسيق الأمني سيتم بالتدريج وحسب التطورات الميدانية. وقال: «الأمر الواضح هو انه خلافاً لكل ما تفكر به اسرائيل وقسم من الجمهور الفلسطيني، إلا أن عباس اثبت أنه يمكنه السيطرة على الأجهزة الأمنية وعلى الشارع الفلسطيني. وفي ذروة الازمة حذر من ان اسرائيل، وليست السلطة الفلسطينية، هي التي ستتضرر من تجميد التنسيق الأمني، وهذا هو ما حدث. حتى الوقف في الحرم الشريف ومفتي القدس تماشياً مع موقف الرئيس، فاضطر نتنياهو وشرطة اسرائيل الى التراجع. المنتصر الكبير في هذه الازمة كلها هو أبو مازن.

وقال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية: «علينا أن نتعلم في المستقبل من احداث الاسبوعين الأخيرين أن الاحتلال يفهم لغة القوة فقط».

وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية: «إن السياسة التي توجه عمل الشرطة الآن هي عدم إظهار التسامح مع خرق النظام وإذا لجأ الفلسطينيون الى العنف ضد الشرطة، سنرد بقوة وستقع لديهم إصابات أخرى، كما حدث في الأسبوع الماضي». وتعرف الشرطة الأجواء السائدة في الشارع الفلسطيني والرواية التي تعرض اسرائيل كمن تراجعت امام الوقف واستسلمت لمطالبه. وقال المصدر إن الشرطة تريد اعادة الأوضاع في الحرم الى حالتها الروتينية، لكن التسامح انتهى.

وتبدي إسرائيل خاصة المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال تخوفاً من حدوث تغيير على صعيد القيادة الفلسطينية لصالح الشخصيات الفلسطينية الأكثر تشدداً ضدها. وتأتي على الأقاويل بعد أن أجرى الرئيس عباس فحوصات طبية أول من أمس السبت في رام الله بالرغم من إعلان مسؤولين فلسطينيين انه يعاني فقط من التعب الناجم عن أحداث الاسبوعين الماضيين والتوترات مع اسرائيل خلال ازمة المسجد الاقصى.

وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن الرئيس الفلسطيني عقد اجتماعات مكثفة مع لجنة إدارة الأزمة مع إسرائيل وكان يراقب الأحداث باستمرار كما عقد اجتماعات متكررة مع مستشاريه ومع قادة فتح وقادة السلطة الفلسطينية، وكان على اتصال مع القادة العرب والدبلوماسيين الغربيين. ويخشى الرئيس عباس أيضا من تعزيز العلاقة بين حماس ومحمد دحلان تحت رعاية المصريين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحركات سياسية منسقة موجهة ضده.

وغيرت القيادة الفلسطينية من نهجها تجاه إسرائيل خلال الفترة الماضية ودعت الى يوم الغضب في القدس والضفة الغربية وهو ما وضع الرئيس الفلسطيني تحت الضغط الخارجي. وكانت الولايات المتحدة قد مارست الضغوط على الرئيس في محاولة لوقف التصعيد.

وأبدت القيادة العسكرية في دولة الاحتلال تخوفها من أن شعور النصر الذي حققه الفلسطينيون سيؤدي الى مزيد من الفعاليات والمواجهة مع إسرائيل على الرغم من ان جهاز المخابرات العامة «الشاباك» وقيادة الجيش أكدوا ان الأمور ستسير الى الهدوء بعد إزالة كافة الإجراءات من محيط المسجد الأقصى.

