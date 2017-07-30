﻿نتنياهو يوضح أسباب «نزوله عن الشجرة» العالية والتراجع في مسألة الحرم القدسي

الناصرة – «القدس العربي»:على خلفية تدني شعبيته وفق استطالات رأي وانتقادات في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنتديات التواصل الاجتماعي لاضطراره التراجع أمام ضغط الشارع الفلسطيني في ما يتعلق بأبواب الحرم القدسي خاطب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الإسرائيليين في محاولة لتوضيح موقفه وتراجعه. وقال في بيان صادر عنه أمس إنه أوعز خلال الأيام الأخيرة بتعزيز قوام قوات الشرطة المنتشرة في الحرم القدسي الشريف وفي البلدة القديمة في القدس المحتلة وذلك من أجل إحباط العمليات «الإرهابية» ومنع أعمال الشغب وأيضا من أجل العمل بصرامة ضد مخالفي القانون.

ومضى في تبرير موقفه الذي اعتبرته أوساط واسعة في إسرائيل انهزاما أمام الفلسطينيين «من أجل تنفيذ هذه المهمة خصصنا للشرطة تعزيزات ملموسة عبارة عن عدة سرايا تابعة لحرس الحدود وسنواصل تعزيزها وفق الحاجة. كما أوعزت بتحويل ميزانية لا تتعدى 100 مليون شيكل والمجلس الوزاري المصغر صادق على ذلك, بهدف تطوير المعدات التكنولوجية والتزود بها وذلك م أجل خلق حلول أمنية من شأنها تعزيز الأمن». وأشار الى أن الأسبوعين الماضيين شهدا فترة مليئة بالأحداث بالنسبة لقواتنا الأمنية التي تتواجد أيضا هذه الأيام في أهبة الاستعداد تحسبا لتحديات كبيرة أخرى». وتابع «أود أن أشكر باسم المواطنين الإسرائيليين جميعا قادة جيش الدفاع وجنودنا وأفراد الشرطة ورجال (جهاز المخابرات العامة) «الشاباك» الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل حمايتنا جميعا. أثمن عملهم كثيرا كما أثمن إخلاصهم الكبير لأمن إسرائيل».

كما زعم أنه أصغى إلى مشاعر الجمهور ويتفهم أحاسيسه ويعلم أن القرار الذي اتخذه ليس بقرار سهل. وأضاف مختبئا خلف غطاء واهن «ومع ذلك بصفتي رئيس الوزراء الذي يحمل على عاتقه المسؤولية عن ضمان أمن إسرائيل يجب عليّ أن أتخذ قرارات برباطة جأش ورشد. أقوم بذلك آخذا في الحسبان الخريطة بأكملها وجميع التحديات والتهديدات التي نواجهها حيث طبيعة بعضها ليست معروفة للجمهور وبطبيعة الحال لا أستطيع أن أفصح عن تفاصيلها. أتفهم مشاعر الجمهور وأدرك أيضا الواجبات الملقاة على عاتق القيادة حيث الشخص الذي يجلس في هذا الكرسي يحمل على عاتقه المسؤولية العليا لضمان أمن إسرائيل وأنا أتصرف وفقا لهذا المبدأ».

وخلص للقول إنه يقول لأعداء اسرائيل على جميع الجبهات: «قوات جيش الدفاع والشاباك والشرطة مستعدة للعمل بكل طاقتها ضد كل من يحاول الاعتداء على مواطنينا وعلى جنودنا وعلى أفراد شرطتنا. هكذا عملنا وهكذا سنعمل».

وكانت أوساط سياسية وإعلامية واسعة في إسرائيل قد حملت على نتنياهو تسلقه شجرة عالية ما لبث ان اضطر للنزول عنها مرغما بعدما التقط صورا مع الحارس القاتل من السفارة في عمان وكأنه بطلا. وبلغت التعليقات الساخرة منه لحد التندر بقول احد الاسرائيليين انه يطاب من الاوقاف والمرجعيات الدينة التوجة لنتنياهو بطلب لتحفيض اسعار المعيشة في البلاد.