﻿السلطة الفلسطينية تواصل تعطيل قنوات «الاتصال الأمني» وترفض «صيغاً جديدة» وتربط عودتها بتطور العملية السياسية

غزة – «القدس العربي»: لا تزال قنوات الاتصال الأمنية بين القيادات الفلسطينية والضباط الإسرائيليين متوقفة منذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقفها مع بداية أحداث مدينة القدس والمسجد الأقصى. وقال مصدر سياسي فلسطيني لـ «القدس العربي»، أن التوجه يسير إلى ربط عودة هذه الاتصالات من جديد، بتقدم الملف السياسي، بعد أن تيقن الجانب الفلسطيني عدم قدرة أي طرف عربي أو خارجي للتأثير على إسرائيل، وهو أمر بدا واضحاً خلال أحداث القدس الأخيرة.

وحسب المصدر، فإن القيادة تيقنت من أن الضغط السياسي من قبل القيادة الفلسطينية، الذي تمثل في وقف «التنسيق الأمني»، والهبة الجماهيرية التي اندلعت في القدس والمناطق الفلسطينية، هي من أجبرت إسرائيل على تغيير خططها المعدة للسيطرة على المسجد الأقصى.

وعلمت «القدس العربي» أن اتصالات بادر إليها الكثير من الأطراف الدولية لم تنقطع، بهدف عودة الرئيس عباس عن قرار وقف الاتصالات كاملة مع إسرائيل، وأن هذه الاتصالات عادة بشكل أكبر، بعد قيام إسرائيل بإعادة الأوضاع في مدينة القدس إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 14 من الشهر الجاري. وما جرى كشفه من قبل المصدر السياسي في هذا الملف، أيضاً يؤكد رفض القيادة الفلسطينية لـ «صيغ جديدة» قدمت حول الملف الأمني، وعودة الاتصالات السياسية بين الطرفين، ضمن الرعاية الأمريكية، خاصة مع استمرار حالة عدم الرضا من قبل القيادة على موقف الإدارة الأمريكية، بخصوص ما حدث في ملف القدس، المساند للموقف الإسرائيلي. وانعكس ذلك على الطلبات التي قدمها المبعوث الأمريكي للمنطقة ورفضها الجانب الفلسطيني في الاجتماع الذي عقد بينهما الأسبوع الماضي، حيث جرى الرد عليه بشكل عملي، بإعلان حركة فتح التي استضافت لقاء للفصائل الفلسطينية، نيتها إعلان «التصعيد» في يوم الجمعة الماضية، حال لم تنه إسرائيل إجراءاتها الجديدة في المسجد الأقصى.

ولا تزال خطوط الاتصال بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متعطلة، غير أن المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ «القدس العربي»، أكد أن القيادة السياسية غير معنية بـ»تدهور الأوضاع الميدانية»، وأنها تعمل على إبقاء الغضب الفلسطيني في إطار «المقاومة الشعبية»، وأن قرار وقف الاتصالات الأمنية سيبقى لحين صدور قرار جديد عن القيادة الفلسطينية، في ضوء تلقيها أي ضمانات حقيقية، أو قيام الحكومة الإسرائيلية بتغيير مواقفها على الأرض، تجاه تلبية شروط عملية السلام.

وفي هذا السياق، تحمل القيادة الفلسطينية بين يديها طلبات لعضوية العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو أمر يمكنها فعله والحصول على هذه العضويات التي تغضب كثيراً إسرائيل والإدارة الأمريكية، بالاستناد إلى حصولها سابقاً على ضفة «دولة مراقب» في المنظمة الدولية، حيث تعتبر هذه الطلبات بمثابة «أوراق ضغط سياسية» ستستخدمها وقت الحاجة.

وعلمت «القدس العربي» أن هذه الطلبات معدة مسبقاً ضمن خطة وضعتها قبل عامين «اللجنة السياسية» التي شكلتها القيادة الفلسطينية، وجرى تأجيل تقديم الطلبات كغيرها من طلبات العضوية التي حصل عليها الفلسطينيون في «اليونسكو» و»محكمة الجنايات الدولية» والعديد من المواثيق والمنظمات الدولية، بطلب من وسطاء السلام.

وأكد السفير حسام زملط، رئيس المفوضية العاملة لمنظمة التحرير في واشنطن، أن الاتصالات مع دولة الاحتلال مرهونة بالتقدم السياسي، مؤكداً أن موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية كان حاسماً، وفي لحظة تاريخية، وقضى بـ «استمرار تجميد جميع الاتصالات، لحين تقييم الموقف بشكل عام، ليس فقط في المسجد الأقصى، والقدس، وإنما في كل الأراضي المحتلة»، مشيراً إلى ما تشهده المناطق من استمرار سياسات إسرائيل الاستعمارية والتعسفية. وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «حان الوقت لإعادة تعريف العلاقة مع دولة الاحتلال، فقد اكتفينا من كل المحاولات الفاشلة للوصول لتسوية سياسية، والمراوغات الإسرائيلية، وتعميق احتلالها»، مؤكداً أن الاتصالات لن تعود لما قبل 14 تموز/ يوليو، قبل الحصول على موقف واضح في المسار السياسي، مضيفاً: «المسألة ليست أمنية، وليست مدنية».

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن قد قال في تصريحات صحافية إنه لا عودة للسلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني بعد إزالة سلطات الاحتلال لـ «البوابات الإلكترونية» عن المسجد الأقصى، واستمرار توقف الاتصالات مع الاحتلال «حتى العودة للعملية السياسية واستئناف مفاوضات السلام التي ترتكز على قرارات الشرعية الدولية».

وبما يشير إلى غضب إسرائيل من إبقاء السلطة على قرارها هذا، خاصة وأنها توقعت أن يزول القرار، بعد قيامها بإزالة «البوابات الإلكترونية» والكاميرات الذكية من على بوابات المسجد الأقصى، وسماحها للمصلين بالدخول وفقاً للطريقة القديمة التي كانت قائمة قيل 14من الشهر الحالي، لجأت حكومة تل أبيب إلى فرض إجراءات جديدة على الأرض، إضافة إلى حملتها الإعلامية التي تستهدف الرئيس عباس شخصيا.

وأغلقت قوات الاحتلال مساء أول من أمس السبت «حاجز بيت ايل» شمال مدينة رام الله، أمام حركة المركبات بالمكعبات الأسمنتية.

والمعروف أن هذا الحاجز مخصص لمرور قيادات السلطة الفلسطينية والمؤسسات وكبار الشخصيات، وفهم من القرار الإسرائيلي أنه رد فعل على استمرار وقف التنسيق الأمني» وفي إطار عملية التضييق على الرئيس عباس.

وكانت «القدس العربي» قد كشفت عن رفض السلطة لضغوط إسرائيلية، كان من بينها التلويح بمعاقبة السلطة بسحب التصاريح الممنوحة لكبار موظفي السلطة.

وفي سياق الهجوم على الرئيس عباس، لجأت وسائل إعلام في تل أبيب إلى الإعلان عن «تدهور» الوضع الصحي للرئيس الفلسطيني، بالرغم من النفي الفلسطيني للأمر، والتأكيد أنه يتمتع بصحة جيدة بعد إجرائه فحوصات طبية معتادة السبت في أحد مستشفيات مدينة رام الله.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني، كان مقرراً له إجراء هذه الفحوصات الطبية في أحد المستشفيات الأردنية، وأنه رفض السفر إلى عمان، وقرر إجراء الفحوصات في رام الله، وذلك لأن خروجه من مناطق السلطة الفلسطينية يتطلب تنسيقا أمنيا»، وهو الأمر الذي يريد تجنبه. وخلافا للتقارير الإسرائيلية، أكد وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، أن الرئيس غادر المشفى سالما معافى، بعد إجراء فحوصات طبية يجريها عادة بشكل دوري كل ستة أشهر، وقال أن نتائج الفحوصات أشارت إلى أن صحة الرئيس ممتازة.