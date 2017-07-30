﻿معركة تحرير تلعفر: تنطلق في غضون شهر والعبادي يُشرَعِن مشاركة «الحشد»

بغداد ـ «القدس العربي»: تتجه بوصلة القوات العراقية صوب تحرير، تلعفر آخر أقضية محافظة نينوى الشمالية، من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية»، عقب انتهائها من تحرير مدينة الموصل؛ مركز المحافظة مؤخراً، في وقت حسم فيه، رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مسألة مشاركة « الحشد الشعبي»، معلناً أن الأخير سيكون ضمن القوات التي ستقتحم القضاء.

وبتحرير قضاء تلعفر (65 كم غرب الموصل)، تكون محافظة نينوى خارج سيطرة تنظيم «الدولة» بالكامل.

وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية لم تعلن «رسمياً» موعد انطلاق العملية العسكرية المرتقبة، غير إن العبادي، أعلن في كلمة ألقاها أمس الأول السبت، خلال احتفالية برلمان الشباب، «وضع خطط تحرير القضاء، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والعشائري».

تصريح العبادي أتى مغايراً لموقف زعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، الذي دعا، أوآخر نيسان/ إبريل الماضي، إلى أن «يكون تحرير تلعفر من قبل الجيش العراقي، مع قيام الحشود المشتركة من أهل المدينة»، بمسك الأرض والبدء بإعادة الحياة، وفقاً لبيان أورده مكتبه الإعلامي حينها.

وكشف قيادي تركماني في قوات الحشد الشعبي، أمس، عن استبعاد 5 ألوية من خوض معركة تلعفر المرتقبة، مبينًا أن غالبية منتسبي هذه القوات المستبعدة هم من أبناء المدينة نفسها.

وقال الضابط برتبة نقيب في الحشد الشعبي،‎ موسى علي جولاق، إن «القيادات العسكرية العليا المشرفة على خطة معركة تحرير تلعفر (65 كم غرب الموصل) استبعدت 5 ألوية من المعركة المرتقبة لطرد داعش من هذه المدينة».

وأضاف: «تم استبعاد اللواء 92 التابع للفرقة 15 جيش عراقي، واللواءين التاسع والعاشر التابعين للفرقة 3 شرطة اتحادية، كما تم استبعاد أفواج طوارئ شرطة تلعفر، فضلًا عن استبعاد لواء الحسين ضمن هيئة الحشد الشعبي».

وحسب جولاق، فإن «أغلبية عناصر هذه القوات المستبعدة من خوض هذه المعركة هم من أبناء تلعفر نفسها».

وقد أعرب عن استغرابه لهذا القرار، قائلا، إن «أبناء تلعفر شاركوا بأغلب المعارك التي أسفرت عن تحرير مناطق الأنبار، وصلاح الدين، والموصل وغيرها، فلماذا حرمانهم من المشاركة بتحرير مناطقهم».

وحصلت «القدس العربي» على معلومات من مصدر عسكري رفيع، أفادت بأن «عملية تحرير قضاء تلعفر ستنطلق في غضون شهر أو أقل»، لكنه لم يفصح عن نوع وعدد القوات المقرر مشاركتها في العملية المرتقبة، لارتباط الأمر بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً.

وحسب المصدر، وهو ضابط في قيادة العمليات المشتركة، فإن «معركة تحرير قضاء تلعفر تحتاج إلى تحضيرات لوجستية، إضافة إلى نقل واستبدال القطعات العسكرية (القوة الضاربة) التي تمسك الأرض الآن في مدينة الموصل، بقطعات أخرى».

ويضيف إن «القطعات تحتاج إلى إعادة تنظّيم (…) كل تلك الأمور تحتاج إلى وقت»، مشيراً إلى أن الجهد الهندسي للقوات المسلحة المشتركة «لا يزال مستمراً في عمليات تفتيش وتطهير الموصل القديمة، من العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام» التي خلّفها عناصر التنظيم.

ويوضّح الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قائلاً: «انطلاق العمليات النفسية وإلقاء طائرات القوة الجوية المنشورات على تلعفر، وحث المواطنين على الخروج من المدينة وتحديد الطرق الآمنة لهم، كلها مؤشرات على قرب إعلان الموعد الرسمي لعملية التحرير».

وفي حزيران/ يونيو 2014، سيطر عناصر التنظيم على قضاء تلعفر، الذي يوصف أنه من أكبر الأقضية في العراق مساحة (نحو 28 كم)، وتقطنه ثلاث قوميات رئيسة هي العربية والتركمانية والكردية.

وأعلن التنظيم قضاء تلعفر «ولاية مستقلة» عما يسميها «دولة الخلافة»، بعد إعلان تحرير مدينة الموصل بالكامل في 10 تموز/ يوليو الجاري، وفقاً لمصادر محلية.

ورغم اقتراب موعد إطلاق عمليات تحرير قضاء تلعفر، لكن هناك مناطق أخرى في محافظتي كركوك وصلاح الدين الشماليتين، لا تزال خاضعة لسيطرة عناصر التنظيم.

وفي هذا الشأن يقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ماجد الغراوي لـ«القدس العربي»، إن «القوات المسلحة المشتركة تستعد لتحرير قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) وناحية الرشاد (35 كم جنوب غربي كركوك)، إضافة إلى ما تبقى من قضاء الشرقاط (45 كم شمال صلاح الدين)، وبعض المناطق المحيطة بسلسلة جبال مكحول، بعد الانتهاء من عمليات تحرير وتطهير كامل محافظة نينوى». وتوقع الغراوي أن تكون مهمة القوات المسلحة المشتركة في تحرير بقية المناطق من سيطرة التنظيم «سهلة، بعد تحرير الموصل»، عازيا السبب إلى «تركيز تلك القوات، وجهود الدولة العراقية الاستخباراتية والأمنية- في الفترة الماضية- على تحرير مدينة الموصل، بكونها تمثل المعقل الرئيسي للتنظيم في العراق».

وعن مشاركة الحشد «الشعبي» في عمليات تحرير قضاء تلعفر، يقول، إن «القرار مرتبط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية، وفقاً للقانون، لكن يجب أن لا يستغل لأغراض سياسية كما يصرح البعض (من دون تسميتهم) بين الحين والحين الآخر».

ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، «قادة الحشد إلى استغلال الانتصارات ودعم القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، فضلا عن رعاية عائلات الشهداء والجرحى».

وكشف الغراوي عن « تعرض الحكومة لضغط من التحالف الدولي، مستغلاً الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد، من أجل عدم مشاركة الحشد في تحرير تلعفر»، لكنه أوضح إن هذا «القرار بيد العبادي حصراً» وإن الأخير «لا يرغب بإثارة قضايا فئوية أو حزبية في عمليات التحرير المرتقبة».