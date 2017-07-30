﻿وزارة الأوقاف القطرية: السلطات السعودية امتنعت عن تقديم ضمانات لسلامة حجاجنا

الدوحة ـ «القدس العربي»: أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر عن استنكارها للأخبار المختلقة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودية بشأن قيام الوزارة بإغلاق باب التسجيل للحج أمام القطريين، لافتةً إلى أن هذه الأخبار الكاذبة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخرا في إطار الحملة على دولة قطر، تشويهاص للحقائق لتضع العراقيل أما حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار.

وأوضحت الوزارة أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين.

وصرح علي سلطان المسيفري، مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن إدارة الحج والعمرة فتحت باب التسجيل للحجاج من دولة قطر ولمدة شهر كما هي العادة طوال شهر آذار/مارس الماضي، وأغلق باب التسجيل في نهاية الشهر ذاته كما هو متبع في كل عام لاستكمال الاجراءات المعتادة.

وأوضح أن عدد المسجلين في الفترة المحددة بلغ عشرين ألف حاج من مواطنين ومقيمين، واشتركت أعداد كبيرة منهم في حملات الحج لبدء اجراءات قيامهم بالشعيرة المقدسة، إلا أن امتناع السعودية عن التواصل مع الوزارة، وتقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج أدى إلى تخوف حملات الحج والحجاج، خاصة وأن المعتمرين القطريين في الأسابيع الماضية قد تعرضوا لعراقيل ومضايقات لا مبرر لها.

وقالت الوزارة «إذ أنها تنتظر معرفة الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات في المملكة العربية السعودية، فإنها تعرب عن أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء هذا الركن من أركان الاسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الكثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة».

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أعلنت في وقت سابق عن رفع شكوى رسمية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً «قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما لم يخل ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.

وقالت إنها تعتزم إلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة؛ بشكوى أخرى إلى هيئة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من اداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.

واعتبرت لجنة حقوق الإنسان القطرية أن إجراءات التضييق على المواطنين القطريين في أداء شعائرهم الدينية تعدّ سابقة تاريخية في ملفات الأمم المتحدة المعنية بالحق في ممارس الشعائر الدينية؛ ومخالفة لكافة الشرائع والمواثيق الدولية التي سمحت حتى للسجناء، بقدر الإمكان، بأداء فروض حياتهم الدينية بحضور الصلوات المقامة، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طوائفهم.

ورداً على الاتهامات القطرية، اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح أن «طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة». وأضاف: «نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة».

وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد اجتماعهم الأحد في المنامة، إن «قرار الدوحة بمنع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم»، مضيفا «السعودية ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج».

وفي الدوحة، تتزايد قناعة القطريين والمقيمين بأن موسم حج هذا العام بات لاغيا، بحكم إصرار السلطات السعودية على وضع شروط، يصفها القطريون بـ«التعجيزية»، و»عراقيل» أمام تأدية الفريضة الخامسة من أركان الإسلام. ولا يوجد في الأفق ما يطمئن بأن حملات الحج القطرية ستقوم بتسير حملات الحج. فبعثات الحجاج تواصلت مع وزارة الحج والعمرة في السعودية، التي ردت بأن وزارة الخارجية السعودية هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث في موضوع حج القطريين.

وعلى بعد أيام من بداية موسم الحج، لم تتمكن بعثة الحج القطرية من اختيار أماكن إقامة الحجاج القطريين في منى وعرفات، كما منعت بعثة الحج القطرية من الإقامة في مكة، زيادة إلى منع التحويلات المالية بالعملة القطرية، والتوجه إلى الحج عبر الخطوط القطرية. ويضاف إلى ذلك، مخاوف تسكين الحجاج القطريين والمقيمين مما قد يلحق بهم الضرر لو توجهوا إلى البقاع المقدسة في غياب ضمانات حقيقية من السلطات السعودية، أسوة بما حدث خلال عمرة نهاية رمضان التي تزامنت مع بداية الأزمة، وما نتج عنها من طرد للحجاج القطريين من مكة المكرمة.