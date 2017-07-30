﻿عمليات القرصنة للمواقع الإعلامية القطرية وحسابات الشخصيات الرسمية لم تتوقف

الدوحة ـ «القدس العربي»: تعرضت صحيفة «لوسيل» القطرية في ساعات الصباح الأولى من أمس الأحد إلى عملية اختراق، من قبل قراصنة إماراتيين، أطلقوا على أنفسهم مسمى «هاكرز إماراتي»، قاموا بالدخول إلى الموقع وتعطيله مع ترك عبارة «هاكرز الإمارات كانوا هنا»، وقاموا بتغيير تبويب استطلاع الرأي بإضافة عبارات مثل «الإمارات والسعودية تاج على رؤوسكم يا كلاب إيران وشيوخنا».

وقالت صحيفة «لوسيل» في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه إنه «ولتفادي هذا الإختراق سارعت صحيفة لوسيل المتخصصة في الشأن الاقتصادي بوقف العمل في الموقع حفاظا على المحتويات واستعانت بخبراء تقنيين لتعزيز الطوق الأمني الذي كان يتمتع به الموقع قبل عمليه الاختراق».

وقال محمد حجي نائب رئيس تحرير الصحيفة: «إن محاولة اختراق الموقع لن تثني الصحيفة عن مواصلة نشر الحقائق، بغض النظر إن كانت تتعلق بدول الحصار أو غيرها كونه طريقا انتهجته الصحيفة منذ بداية انطلاقتها».

وأضاف «يبدو أن ما نشرته الصحيفة من حقائق موجعة حول اقتصاديات دول الحصار لم يعجب البعض وحاولوا النيل من الصحيفة عبر اختراقها».

وأكد حجي أن الصحيفة تحتفظ بحقها القانوني باللجوء إلى رفع دعوى قضائية إلى الجهات القانونية المختصة لوقف مثل هذه الأعمال التخريبية التي تمس الحريات الإعلامية كما أنها تعد من الجرائم الإلكترونية».

وتعدّ «لوسيل» صحيفة اقتصادية، بدأت العمل قبل أقل من عامين ولاقت انتشارا واسعا لدى الأوساط الاقتصادية على مستوى قطر والخليج العربي. وكانت قد نشرت مؤخرا عددا من المواضيع تتعلق باقتصاديات دول الحصار المتراجعة. وأكدت العديد من المؤشرات الإقتصادية الرئيسية في العالم معاناتها بعد فرض الحصار وتحديدا في كل من المملكة العربية السعودية وإمارة أبوظبي.

ويأتي اختراق موقع صحيفة «لوسيل» القطرية، ضمن سلسلة اختراقات وعمليات قرصنة لم تتوقف منذ تاريخ 24 مايو/أيار الماضي، بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية. وتوالت الاختراقات التي مسّت حساب قناة الجزيرة على «تويتر». ولاحقا، تعرض حساب السفير أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية على «تويتر» إلى قرصنة من قبل جهة أطلقت على نفسها اسم «درع المملكة». ونشر القراصنة تغريدات تسيء لأمير قطر وشعبه.

وتتعرض دولة قطر إلى هجمات شرسة من قراصنة لم يستثنوا الحسابات الشخصية لأهم الشخصيات القطرية، منذ قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية، ونشر «القراصنة» تصريحات كاذبة على لسان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مرورا بقرصنة موقع «الجزيرة» على تويتر، ووصولا إلى قرصنة حسابات الإذاعة القطرية.ولم تستثن جرائم القرصنة حسابات أهم الشخصيات السياسية والإعلامية.

ويقوم العديد من وسائل الإعلام القطرية والجهات الرسمية والخاصة بحماية مواقعها من هجمات القراصنة الذين يهاجمون مختلف المنابر الإعلامية والسياسية القطرية لمحاولة تمرير ما يشاؤون من تصريحات ومواقف ضد دولة قطر.

وكانت وزارة الداخلية القطرية كشفت عن تحديد موقعين بالإمارات العربية المتحدة تمت من خلالهما عملية اختراق موقع وكالة الانباء القطرية.