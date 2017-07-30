﻿وزراء خارجية دول الحصار يؤكدون الاستعداد لحوار مشروط

عواصم ـ وكالات: اعلنت الدول العربية الأربع المحاصرة لقطر في اختتام اجتماع وزاري في العاصمة البحرينية الأحد استعداها للحوار شرط تخلي الدوحة عن «دعمها الإرهاب».

وأكدت الدول الأربع في بيان في ختام الاجتماع «استعدادها للحوار مع قطر شرط أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام في عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».

واشارت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في البيان إلى «أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي تقدمت بها» معتبرة ان «من شأنها تعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف في ما يحقق أمن المنطقة والعالم».

واعتبرت أن «جميع الإجراءات التي اتخذت تجاه قطر تعدّ من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي»، واستنكرت «قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين»، الذي يبدأ في آخر آب/أغسطس.

وكانت قطر قد احتجت على الشروط التي وضعتها السعودية على الحجاج القطريين، خصوصا رفضها استقبالهم إذا وصلوا في رحلات مباشرة من الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية.

وفي الخامس من حزيران/يونيو، قطعت السعودية والدول الثلاث الأخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة اياها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للسعودية، في أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنوات.

وأغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي منفذها البري الوحيد، كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، فيما أُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بالمغادرة.

ونفت قطر مرارا الاتهامات الموجهة إليها واتهمت الدول المقاطعة بمحاولة فرض «حصار» عليها للتحكم بقرارها السياسي. ورفضت قطر مطالب الدول الأربع التي تتضمن تخفيف مستوى العلاقات مع طهران وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية والقاعدة العسكرية التركية في البلاد، حيث اعتبرت أنها تنتهك سيادتها.

وعشية اجتماع المنامة، أكد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة «ضرورة التضامن بين جميع الدول لمواجهة الإرهاب والمطالبة بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه،» بحسب الوكالة الرسمية.

وأشار إلى أن «دولنا الأربع قدمت الكثير من الشهداء في معركتنا ضد الإرهاب وفي الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا».

إلى ذلك أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة حرصهم على استمرارعضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن مسألة تجميد عضويتها أمر يبحثه المجلس.

جاء هذا في مؤتمر صحافي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر عقب اجتماعهم في المنامة، أمس الأحد.

وردًا على سؤال ما إذا كان تم بحث مسألة تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال آل خليفة: «من حيث المبدأ، نحن حريصون على كل دولنا الست أن تظل عضوة كاملة في المجلس، ولكن حريصين أيضًا ألا تتآمر أي من تلك الدول على أي من دولنا».

وأردف «ولكن في الشأن الإجرائي هذه موضوعات يبحثها مجلس التعاون بنفسه وليس في إطار خارج عن الإطار العملي للمجلس».

وفي السياق، نفى وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ما ذكرته وسائل إعلام عن إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.

وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن تعاون عسكري مصري بحريني في جزر حوار، قال آل خليفة: «التعاون العسكري مستمر لعقود وكل عام هناك نوع من التمرينات العسكرية والتعاون العسكري.. فهذا شئ مستمر وليس لها علاقة بأي منطقة، أما ما ورد في بعض الأخبار فهذه أخبار وردت في وسائل الإعلام».

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن هناك «علاقات عميقة تجمع بين البلدين، والتعاون العسكري في كافة المجالات».

وأوضح أن «هذا من شأنه أن يعزز من الأمن القومي العربي وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء».

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جار لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.

وفي رده على سؤال ما إذا كانت هناك خطوات أخرى سيجري اتخاذها ضد الدوحة من قبل الدول الأربع، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد: «هناك مجموعة من الخطوات ممكن أن نتخذها ولكن هناك مبادئ أساسية في أي خطوة يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن». وأوضح أن هذه المبادئ يجب أن تكون في إطار «القانون الدولي، ويكون هناك إجماع بين الدول الأربع في اتخاذ هذه الخطوات، وأن نقلل قدر الإمكان في أي خطوة نتخذها من انعكاساتها على المواطن القطري».

وأعرب عن أسفه لانعكاسات الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول على حياة المواطنين القطريين، لكنه قال «المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الدولة القطرية».

وأردف: «على القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تود أن تسير فيه لقطر وشعبها في المستقبل».

وتتهم قطر الدول الأربع بارتكاب انتهاكات حقوقية في مجالات عدة بالإجراءات التي فرضوها على مواطنيها والمقيمين فيها.

ويعد اجتماع المنامة هو الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول في القاهرة، يوم 5 تموز/ يوليو الحالي، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن 6 مبادئ تطالب الدوحة الالتزام بها.

وفي 5 حزيران/ يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ»دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب «غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ».

وأعلنت الدوحة مرارًا استعداها لحوار مع دول «الحصار» لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.