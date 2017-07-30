﻿نيس الفرنسي يتحمل تكاليف سفر ألفي مشجع إلى هولندا

نيس ـ الأناضول: قرّر نادي نيس الفرنسي، تقديم هدية لجماهيره قبل مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، في إياب الدور التمهيدي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء المقبل.

وفي تصريح صحافي، قال رئيس النادي، جان ميشيل ريفييه: «لقد قررت إدارة النادي تحمّل تكاليف سفر 2000 مشجع إلى الأراضي الهولندية لمؤازرة الفريق في تلك المباراة المصيرية».

وأضاف «اعتدنا على المؤازرة الجماهيرية في المباريات الحاسمة، وكان لهم دورًا فعالاً في مشوار الفريق الكروي الموسم الماضي، لذا كان من الضروري تقديم مكافأة استثنائية لهم».

وتعادل نيس على ملعبه ووسط جمهوره أمام أياكس أمستردام بهدف لكل منهما، في ذهاب الدور التمهيدي الثالث للبطولة القارية.

ويحتاج نيس للفوز أو التعادل بأي نتيجة بشرط أن تكون أكثر من 1-1 في لقاء الإياب للتأهل إلى الدور التالي من دوري الأبطال.

الدنمارك تثأر من فرنسا واسبانيا تسقط ألمانيا في مونديال اليد للشباب

الجزائر ـ د ب أ: لحقت اسبانيا بالدانمارك إلى الدور النهائي للنسخة 21 من بطولة العالم لكرة اليد للشباب (تحت 21 عاما).

وجاء تأهل المنتخب الاسباني للمحطة الأخيرة، بعدما تغلب على نظيره منتخب ألمانيا 26 / 21، في المواجهة الثانية من الدور قبل النهائي للبطولة.

وأنهى المنتخب الاسباني الشوط الأول متقدما بفارق طفيف 12 / 11، لكنهم نجحوا في إحكام السيطرة على المباراة خلال الشوط الثاني بفضل براعة حارسهم الذي تصدى لعدة محاولات ألمانية.من جهة أخرى، ثار منتخب الدانمارك من نظيره الفرنسي الذي حرمه من اللقب في الدورة الماضية، التي أقيمت قبل عامين في البرازيل.وستكون المواجهة النهائية بين اسبانيا والدانمارك ثأرية أيضا، على اعتبار أن المنتخب الدانماركي أقصى اسبانيا من دور الثمانية للبطولة الماضية بفارق هدف وحيد 22 / 21.

اتحاد أمريكا الجنوبية يستعين بتقنية الفيديو

أسونسيون ـ د ب أ: أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم انه سيتم الاستعانة بنظام تقنية الفيديو رسميا في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية في بطولة كأس الليبرتادوريس.

وفتح الاتحاد القاري استقبال العطاءات لتوفير الخدمة خلال المباريات الست الأخيرة في البطولة القارية للأندية.

ويجب أن يكون مقدم الخدمة قادرا على خدمة الدول العشر الأعضاء في الكونميبول ولديه خبرة في تنفيذ نظام تقنية الفيديو للاتحاد الدولي (فيفا) والمجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) واتحادات دولية أخرى أو اتحادات محلية.ومنذ بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت العام الماضي، يطور الكونميبول في الاختبار والتنفيذ التدريجي لتقنية الفيديو لدعم الحكام من اجل اتخاذ القرار المناسب، والحد من الأخطاء وتعزيز اللعب النظيف.

وسبق أن وافق مندوبو الأندية الستة عشر الذين تأهلوا للأدوار الإقصائية في كأس ليبرتادوريس والأندية التي صعدت للدور الثاني في بطولة أندية أمريكا الجنوبية (كأس سودأمريكانا) على استخدام هذه التكنولوجيا.