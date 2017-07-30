﻿عالم التنس: ايسنر يشق طريقه إلى نهائي اتلانتا المفتوحة

اتلانتا ـ رويترز : – استخدم الأمريكي جون ايسنر ضربات إرساله القوية ليتفوق على جيل مولر 6-4 و6-2 الأحد ويتأهل لنهائي بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس للمرة الخامسة على التوالي.

واحتاج المصنف الثاني ايسنر إلى 75 دقيقة فقط ليوسع سجله الباهر في البطولة. وخسر أمام الاسترالي نيك كيريوس في نهائي العام الماضي لكنه فاز باللقب في 2013 و2014 و2015.

وأبلغ ايسنر الصحافيين «كانت مباراة جيدة جدا. لا يوجد شيء على الإطلاق يمكنني أن أشكو منه. أشعر بأنني في حالة رائعة من الناحية البدنية.. ربما أفضل حالة منذ وقت طويل. الأهم هو أنني أشعر بثقة بالغة أيضا».

وسيتطلع ايسنر لاحراز لقبه الرابع في أتلانتا عندما يواجه المصنف الرابع الأمريكي رايان هاريسون الذي فاز 6-7 و6-3 و6-4 على البريطاني كايل إدموند المصنف الخامس.

وكسر ايسنر (32 عاما) إرسال مولر في الشوط الثالث من المجموعة الأولى ثم مرتين في الثانية قبل أن يدافع بنجاح عن ثلاث نقاط لكسر إرساله في الشوط الأخير.