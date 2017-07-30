﻿فريدة تهدي مصر أول ميدالية في البطولة

القاهرة ـ رويترز : منحت فريدة عثمان بلدها مصر أول ميدالية في تاريخها في بطولة العالم للسباحة بعدما نالت برونزية سباق 50 مترا فراشة ضمن منافسات البطولة المقامة في المجر السبت الماضي.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة بصفحته عبر فيسبوك «صنعت فريدة عثمان تاريخا للتو ومنحت مصر أول ميدالية في تاريخها في بطولة العالم.. أحسنتي يا فريدة».

وسجلت فريدة 25.39 ثانية لتحتل المركز الثالث بفارق ضئيل عن الهولندية رانومي كروموفدجويو صاحبة المركز الثاني والتي سجلت 25.38 ثانية.

ونالت البطلة السويدية سارة شيوستروم الميدالية الذهبية بتسجيل 24.60 ثانية.

وقال الاتحاد المصري للسباحة بصفحته على فيسبوك إن الانجاز تحقق بعد تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى افريقيا.

وقالت السباحة المصرية السابقة لمياء نبيل إن ما حققته فريدة يعد «انجازا مصريا رائعا وغير مسبوق في بطولات العالم للسباحة للكبار».

واضافت لمياء وهي اعلامية رياضية «تمكنت فريدة من تحقيق ثلاثة ارقام قياسية على مدار يومين».